В большинстве регионов Казахстана ожидаются дожди с грозами

НУР-СУЛТАН. 14 ИЮНЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 14 июня 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На большей части территории страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, местами ожидаются дожди с грозами, выпадение града. Лишь на севере и юге республики ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидаются усиление ветра, на юге и юго-западе - с пыльной бурей", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Жамбылской области днем в горных районах ожидаются гроза, шквал, град, местами усилится ветер до 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду.

В Туркестанской области днем в горных районах ожидается гроза, местами усилится ветер до 17-22 метров в секунду, порывы 25 метров в секунду, с пыльной бурей.

В Кызылординской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем порывы 23 метра в секунду, с пыльной бурей.

В Мангистауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются гроза, град, ветер 15-20 метров в секунду, в Мангистауской области местами пыльная буря.

В Атырауской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются гроза, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Актюбинской области ночью местами ожидается гроза, местами усилится ветер до 15-20 метров в секунду.

В Алматинской, днем в Костанайской, Павлодарской областях местами усилится ветер до 15-20 метров в секунду.

В Акмолинской области местами ожидается гроза.

В Северо-Казахстанской области ночью и утром местами ожидается туман.

Днем местами в Атырауской, на юге Костанайской области ожидается сильная жара.

В Кызылординской области, на большей части Туркестанской, Жамбылской, Актюбинской, Павлодарской областей, местами в Алматинской, Карагандинской, Костанайской, Акмолинской областях, в отдельном районе Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.





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