В большинстве регионов РК объявлено штормовое предупреждение

По информации Комитета по ЧС МВД РК, в Акмолинской области 24 декабря местами ожидается метель, ветер юго-западный, западный, местами 15-20 метров в секунду. В Атырауской области также ожидается ветер юго-восточный 15-20 метров в секунду. Днем в Атырау ожидается ветер юго-восточный, с порывами 15-18 метров в секунду. В Костанайской области 24 декабря местами ожидаются метель, туман, ветер юго-западный, западный, порывы 15-20 метров в секунду.

Кроме того, в Павлодарской области ожидается снег, местами низовая метель, ветер юго-западный, местами порывы 15-20 метров в секунду. В Северо-Казахстанской области 24 декабря ожидается снег, местами метель, туман, ветер западный, юго-западный, местами 15-20 метров в секунду. В Туркестанской области 24 декабря местами ожидаются туман, ветер восточный, 15-20 метров в секунду.

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