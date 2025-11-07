В Фонде медстрахования рассказали о порядке оказания медпомощи по ОСМС

Фото: Pexels.com

Рассказать друзьям

Астана. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Фонде медицинского страхования ответили на часто задаваемые вопросы по получению медуслуг в рамках обязательного медицинского страхования.





Поликлиника оказывает своему прикрепленному населению первичную медико-санитарную помощь (ПМСП). Это базовый уровень медицинской помощи, с которого начинается контакт любого человека с системой здравоохранения. ПМСП ведет учет прикрепленного населения, обеспечивает профилактические осмотры, флюорографию, тем самым помогая выявить заболевания на ранних стадиях, вести контроль за состоянием хронических больных, предотвращать осложнения и экстренную госпитализацию, в целом обеспечивать постоянное наблюдение за здоровьем населения. ПМСП - это ваш участковый врач и ваша поликлиника, куда вы обращаетесь при любых первых жалобах, а также для профилактики и наблюдения. Поэтому важно знать, куда вы прикреплены и кто ваш врач", - сказали в пресс-службе фонда.





Нужен ли статус для похода к участковому врачу?





Нет. Консультацию участкового врача-терапевта или врача общей практики пациенты могут получить независимо от наличия статуса "Застрахован". Однако, если впоследствии потребуется направление на медицинские услуги или консультации узких специалистов, входящих в пакет ОСМС, необходимо позаботиться о получении статуса "Застрахован".





Почему запись к узким специалистам осуществляется только через участкового врача?





Запись к узким специалистам осуществляется через терапевта или врача общей практики для того, чтобы он провел первичный осмотр, установил предварительный диагноз и определил необходимость дальнейшего обследования. Терапевт решает, к какому именно специалисту направить пациента, а также назначает необходимые анализы и исследования. Такой подход помогает избежать самолечения, сократить необоснованные обращения и оптимизировать потоки пациентов, позволяя узким специалистам уделять больше внимания тем, кто действительно нуждается в их помощи.





Как получить направление на анализы и диагностику?





Любую консультативно-диагностическую услугу пациенту назначает лечащий врач. Он изучает состояние больного, его жалобы, проявляющиеся симптомы. При наличии соответствующих показаний врач выписывает направление на проведение лабораторных и инструментальных исследований. Чтобы получить услугу в системе обязательного социального медицинского страхования, пациенту необходимо наличие статуса "Застрахован".





Медицинские работники руководствуются клиническими протоколами при выборе наиболее эффективных методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, которые имеют рекомендательный характер. Направление на анализы и диагностические исследования можно получить, обратившись к врачу по месту прикрепления. Обычно это терапевт, который назначает обследования по показаниям либо в рамках профилактического осмотра.





В частной клинике мне сказали, что я могу сделать операцию у них по ОСМС. Как получить направление?





Показания для госпитализации могут варьироваться в зависимости от состояния пациента, но обычно включают в себя острые боли, обострения хронических заболеваний, травмы или другие состояния, требующие медицинского вмешательства и наблюдения в стационаре.





Что нужно сделать для госпитализации?





• Обратиться к врачу по месту прикрепления. При наличии показаний лечащий врач поликлиники осуществляет осмотр, назначает в полном объеме необходимые для диагностики заболевания исследования.





• Пройти (необходимое) минимальное обследование в условиях поликлиники.





• Получить направление на госпитализацию. Вы можете выбрать медицинскую организацию вместе со своим врачом.





• Получить талон на госпитализацию, с помощью которого вы можете отслеживать очередь на сайте "Бюро госпитализации".





Для оказания услуг высокотехнологичной медицинской помощи (ВТМП) организация здравоохранения по месту прикрепления пациента при его обращении на основании заключения профильного специалиста направляет документы пациента в комиссию по высокотехнологичной медицинской помощи. Организация здравоохранения по месту прикрепления пациента информирует его о возможности альтернативного выбора организации здравоохранения, предоставляющей ВТМП по соответствующему профилю. Комиссия ВТМП создается руководителем местного органа государственного управления здравоохранения из профильных специалистов для решения вопроса направления пациента в организацию здравоохранения, предоставляющую ВТМП. Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи, не входящие в перечень ГОБМП, оказываются в системе ОСМС или на платной основе. Объем специализированной медицинской помощи, включая лабораторно-диагностические методы исследования, определяется клиническими протоколами.





Что делать, если мне отказывают в направлении?





Если у пациента есть медицинские показания для проведения той или иной медицинской услуги, но врач отказывает в направлении или оказании медпомощи, можно обратиться в службу поддержки пациентов и внутренней экспертизы. Они созданы в каждой поликлинике, и больницы и призваны решать вопросы по принципу "здесь и сейчас".





Информацию по статусу страхования в системе ОСМС можно получать:













3) через мобильные приложения Kaspi Bank, Halyk Bank, "Банк Центр Кредит" (BCC.KZ), Freedom Bank, Bereke Bank, HomeCredit Bank, Евразийский банк, Damumed.





По вопросам уплаты отчислений и взносов на ОСМС, а также качества оказания медицинской помощи обращаться на сайт фонда и Telegram, указанные выше.



