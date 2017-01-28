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В Калифорнии разрешено собирать подписи для проведения референдума по выходу из США28.01.2017
Общество  02:11

Лос-Анджелес. 28 января. Kazakhstan Today - Власти Калифорнии разрешили сторонникам движения за отделение штата от США собирать подписи, необходимые для проведения референдума по изменению Конституции, сообщает Los Angeles Times.

Если инициатива получит большинство голосов на референдуме, то из Конституции штата исчезнут формулировки, что "Калифорния является неотделимой частью США", а также о том, что Конституция США является основным законом государства, отмечает издание, передает Kazakhstan Today.

Отмена этих формулировок позволит начать подготовку референдумов по выходу Калифорнии из США. Движению Yes California, выступающему за выход штата из состава Соединенных Штатов, потребуется собрать 400 тысяч подписей жителей региона для того, чтобы обязать власти Калифорнии провести референдум о независимости.

Глава движения Луис Джей Маринелл утверждает, что Калифорния платит больше налогов, чем получает из федерального бюджета. По его мнению, разница составляет порядка 16 миллиардов в год.
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В Калифорнии разрешено собирать подписи для проведения референдума по выходу из США
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