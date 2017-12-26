В канун Нового года из Астаны в Павлодар и Шымкент запустят дополнительные поезда

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В канун Нового года из Астаны в Павлодар и Шымкент запустят дополнительные поезда26.12.2017
Общество  13:59

Астана. 26 декабря. Kazakhstan Today - В связи с увеличением спроса населения АО "Пассажирские перевозки" вводит дополнительные поезда в канун Нового года, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе компании, будет запущен один дополнительный рейс №174/173 сообщением "Астана Нурлы жол - Павлодар".


"Поезд из Астаны отправляется 30 декабря в 23.50 и прибывает в Павлодар 31 декабря в 05.46 минут. В обратном направлении из Павлодара отправляется 31 декабря в 09.15. В Астану прибывет 31 декабря 2017 года в 15.15. Поезд состоит из 22-х пассажирских вагонов "Тулпар-Тальго", два из них класса "Бизнес", один - класса "Гранд", один - класса "Гранд PMR", 18 - класса "Турист", количество мест - 346", - уточнили в пресс-службе.


Также запускается два дополнительных рейса поезда №178/177 сообщением "Астана Нурлы жол - Шымкент".

Поезд из Астаны отправляется 27 и 29 декабря в 22.46 и прибывает в Шымкент 28 и 30 декабря в 17. 05. В обратном направлении из Шымкента отправляется 28 и 30 декабря в 18.05, в Астану прибывет 29 и 31 декабря 2017 года в 12.54.

Поезд состоит из 24 пассажирских вагонов "Тулпар-Тальго", два из них класса "Бизнес", один - класса "Гранд PMR", 21- класса "Турист", количество мест - 425.
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