В Караганде по поручению Елбасы начато строительство нового Дворца детей и юношества

Караганда. 1 июня. Kazakhstan Today - Сегодня в Караганде дан старт строительству нового Дворца детей и юношества. Сделать такой подарок маленьким карагандинцам поручил Елбасы - Первый Президент Нурсултан Абишевич Назарбаев при посещении Караганды прошлым летом, передает Kazakhstan Today.

Сегодня на месте будущего здания состоялась церемония закладки капсулы времени. В ней хранится послание от нынешней молодёжи будущему поколению. Капсулу откроют только в 2050 году, сообщили в пресс-службе акима области.

В День защиты детей им принято дарить подарки. И по поручению Елбасы мы дарим карагандинским детям просторный, современный Дворец школьников. Прежний был построен 80 лет назад. И, к сожалению, он уже не отвечает всем требованиям и элементарно не вмещает всех желающих в нём заниматься", - сказал аким Карагандинской области Ерлан Кошанов.

Участники церемонии закладки капсулы могли также увидеть выставку детских поделок и изобретений школьников города. На выставке в том числе были представлены самолёты, сделанные участниками кружка авиамоделирования.

Новое здание Дворца детей и юношества построят на Юго-Востоке, за Домом Дружбы. Полезная площадь этого современного трёхэтажного здания составит порядка 10 тыс. квадратных метров. Снаружи здание облицуют энергосберегающими материалами.

Все занятия здесь будут бесплатными. Посещать их смогут более 4000 детей. Планируется организовать более 50 кружков технического направления, таких как робототехника, программирование и авиамоделирование. Также будем учить наших детей использованию современных технологий - гидропонике и аэропонике. Это актуально и сейчас очень интересно детям. Для тех, кто предпочитает гуманитарное и творческое направление, здесь тоже будут работать кружки, мастерские, xореографические залы, коворкинги", - рассказала руководитель отдела образования города Гульсум Кожахметова.

Как уточнили в пресс-службе, строительство нового Дворца школьников должно завершиться в ноябре 2020 года.

Напомним, в ходе визита в Карагандинскую область в прошлом году президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отметил, что Караганда в будущем может стать городом-миллионником , четвёртым по счёту в стране. Исторический центр Караганды уже застроен, поэтому в городе началось развитие нового центра. Площадь застройки составит свыше 1200 гектаров. Помимо масштабного возведения жилья, развитие нового центра включает строительство социальных объектов: уже построена новая школа-лицей на 1200 места, возводятся детские садов и мини-центры. Будут построены Дворец детей и юношества, плавательный 50-метровый бассейн по олимпийским стандартам и новый концертный зал на 1500 мест. По прогнозу, в первоочередные объекты строительства будет вложено 250 млрд тенге, из которых 80% - частные инвестиции.

Строящиеся по поручению Елбасы соцобъекты были презентованы в начале текущего года, в числе которых Дворец детей и юношества. Новое учреждение будет иметь техническую и химико-биологическую направленность. Дети смогут развивать свои навыки по гидропонике, космонавтике, нанотехнологиям, авиамоделированию, робототехнике. Также будут созданы художественно-прикладные и языковые кружки. Помимо этого, проектом предусмотрен зрительный зал на 380 мест. Чтобы дети могли заниматься спортом на открытом воздухе, будут оборудованы футбольное поле и две баскетбольные площадки.

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