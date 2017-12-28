Караганда. 27 декабря. Kazakhstan Today - В Карагандинской области ряд автотрасс закрыт в связи с ухудшением погодных условий, передает Kazakhstan Today.
По информации департамента по ЧС Карагандинской области, 27 декабря в связи с гололедом, метелью, ограничением видимости закрыто движение для всех видов автотранспорта на участках автодорог: с 13.20 город Темиртау - граница Акмолинской области (1051-й - 1142-й километры автодороги Алматы - Екатеринбург); с 13.35 поселок Сарышаган - город Балхаш (502-й - 641-й километры автодороги Алматы - Екатеринбург); с 14.35 поселок Сарышаган - город Караганда (502-й - 1007-й километры автодороги Алматы- Екатеринбург).
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