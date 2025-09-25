24.09.2025, 13:45 60786
В Казахстане появится возможность подключиться к интернету в общественных местах через ЭЦП
Также подключиться к Сети можно будет через одноразовый пароль
Астана. 24 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан внесло поправки в приказ об утверждении правил оказания услуг связи, передает корреспондент агентства.
Как говорится в новой редакции правил, для того чтобы подключиться к интернету в пункте общественного доступа, пользователь авторизуется путем ввода телефона в поле "Логин" специальной формы и запрашивает одноразовый пароль. Либо пользователю необходимо авторизоваться на веб-портале электронного правительства посредством использования электронной цифровой подписи.
Оператор связи подключает пользователя к Сети одним из следующих способов:
- после направления пользователю одноразового пароля в виде SMS-сообщения на абонентский номер, указанный пользователем в поле "Логин";
- после авторизации пользователя на веб-портале электронного правительства посредством использования электронной цифровой подписи.
Правила вступят в силу уже 4 октября.
24.09.2025, 18:10
Дело Перизат Кайрат: приговор оставили без изменений
Фото: Depositphotos
Астана. 24 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Апелляционная коллегия суда Астаны оставила без изменений приговор в отношении Перизат Кайрат ее матери Гайни Алашбаевой, передает корреспондент агентства.
Напомним, в июле суд приговорил Перизат Кайрат к 10 годам лишения свободы, ее мать - к 7.
Органом уголовного расследования К. и А. обвинялись по трем эпизодам мошенничества, а также в легализации денег, совершенных группой лиц по предварительному сговору, неоднократно, в особо крупном размере (...) Учитывая изложенное, суд посчитал справедливым наказание в виде лишения свободы и назначил подсудимым: К. - 10 лет лишения свободы; А. - 7 лет лишения свободы", - заявили в суде.
Позже стало известно, что имущество Перизат Кайрат продадут на аукционе, а вырученные деньги пойдут на компенсацию ущерба потерпевшим.
24.09.2025, 12:31
Нет прописки - нет пенсии: в Минтруда дали дополнительные разъяснения по предложенным поправкам Эксклюзив КТ
Фото: Depositphotos
Астана. 24 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В департаменте социального обеспечения и социального страхования Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, отвечая на запрос информационного агентства Kazakhstan Today, разъяснили предлагаемые поправки в Социальный кодекс, передает корреспондент агентства.
Kazakhstan Today обратилось с вопросом, имеет ли право гражданин РК на получение пенсионных выплат в случае, если у него есть прописка в Казахстане, но фактически он проживает в другой стране.
В соответствии с Социальным кодексом назначение пенсий и пособий осуществляется гражданам Республики Казахстан и иностранцам при условии постоянного проживания на территории Республики Казахстан. Одним из признаков постоянного проживания на территории Республики Казахстан согласно действующему законодательству является регистрация по постоянному месту жительства. В соответствии с пунктом 3 правил регистрации населения, утвержденных приказом исполняющего обязанности министра внутренних дел Республики Казахстан от 9 сентября 2024 года № 677, место регистрации является юридическим адресом", - заявили в департаменте.
Также, по данным ведомства, местом жительства признается населенный пункт, где гражданин постоянно или преимущественно проживает.
В рамках предлагаемых изменений предусматривается уточняющая норма по требованию постоянной прописки на весь период получения пенсий, пособий. На период отсутствия прописки выплаты будут временно приостановлены. При подтверждении регистрации по месту жительства выплаты возобновляются с момента приостановления", - пояснили в департаменте.
Таким образом, из объяснений ведомства можно сделать вывод, что прописка (регистрация) является достаточным основанием для получения пенсии.
Как сообщалось ранее, поправки в Социальный кодекс предусматривают ужесточение правил начисления пенсий и пособий. В частности, предлагается приостанавливать выплаты для не имеющих постоянной прописки по месту жительства в Казахстане. Позже в Минтруда разъяснили предложенные поправки.
23.09.2025, 17:21
Когда стартует конкурс на лучшее название первой АЭС в Казахстане
Фото: Pixabay
Астана. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Агентстве Республики Казахстан по атомной энергии рассказали, когда стартует конкурс на лучшее название для первой атомной электрической станции страны, передает корреспондент агентства.
В частности, в Казахстане были определены даты проведения конкурса:
- 25 сентября официальное объявление о старте конкурса;
- с 25 сентября по 10 октября сбор предложений через приложение eGov Mobile;
- с 11 по 24 октября анализ поступивших предложений;
- до конца октября определение лучшего наименования АЭС.
Для охвата максимального количества граждан Казахстана прием предложений на лучшее наименование АЭС будет осуществляться через приложение eGov Mobile. Начало конкурса в преддверии профессионального праздника "Дня работников атомной отрасли" является подтверждением роли индустрии в социально-экономическом развитии Казахстана", - заявил председатель Агентства Республики Казахстана по атомной энергии Алмасадам Саткалиев в ходе заседания комиссии по проведению всенародного конкурса.
По данным пресс-службы, правила проведения всенародного конкурса на лучшее наименование АЭС будут опубликованы на официальном сайте и телеграм-канале агентства.
Ранее в Казахстане утвердили положение и состав конкурсной комиссии по выбору названия для АЭС.
23.09.2025, 14:18
Казахстанская армия способна отразить внешние угрозы, но не справляется с дедовщиной и коррупцией - опрос Demoscope
Фото: Минобороны РК
Астана. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - 66,9% казахстанцев верят в готовность Вооруженных сил отразить военную агрессию, но неуставные отношения и коррупция вызывают тревогу, пишет бюро экспресс-мониторинга общественного мнения Demoscope по результатам проведенного опроса.
Согласно глобальному рейтингу огневой мощи армий мира Global Firepower, вооруженные силы Казахстана находятся на 57-м месте из 145, занимая лидирующую позицию в Центральной Азии. При этом армия Узбекистана расположилась на 58-м месте, Туркменистан на 77-м месте, Кыргызстан на 105-м и Таджикистан на 108-м", - пишет источник.
Опрос показал, что большинство респондентов (66,9%) верят в способность армии защитить страну.
Из них треть (31,9%) убеждены в этом полностью и чуть более трети (35%) считают это весьма вероятным. Вместе с тем, суммарно 26,2% сомневаются, что отечественные вооруженные силы готовы отразить военную агрессию: 15,8% полагают, что армия скорее не сможет, а 10,4%, что совсем не сможет защитить страну от нападения", - говорится в информации.
Участники опроса также обозначили наиболее важные проблемы казахстанской армии:
- высокий уровень неуставных отношений и насилия - дедовщины (37,8%),
- высокий уровень коррупции (34,9%)
- устаревшая материально-техническая база (30,9%).
Очевидно, что дедовщина может быть главным фактором, который влияет на желание и готовность казахстанцев проходить воинскую службу. В ходе опроса граждан спросили, как они отреагируют, если их близкий родственник (брат или сын) получит повестку в казахстанскую армию. Характерно, что треть респондентов (31,9%) выразили тревогу за близкого человека: 21,9% ответили, что поддержат, но будут сильно переживать; 6,5% респондентов сказали, что будут искать законный способ избежать службы, а 2,9% признались, что помогут найти другие пути, чтобы родственник не пошел в армию. Вместе с тем, 40% отреагировали позитивно и сказали, что полностью поддержат службу родственника. Еще 23,5% отметили, что не будут вмешиваться, так как это только решение родственника", - пишут авторы исследования.
Согласно данным опроса, половина молодых людей (44,7%) выступают за полный переход на контрактную армию (средний показатель 36,7%). А также именно молодежь в большей степени обеспокоена высоким уровнем дедовщины и насилия в армии: 40,6% против 33,6% в целом.
Несмотря на проблемы, 61,7% респондентов выразили доверие вооруженным силам Казахстана, им оппонируют 13%, которые не доверяют армии. 22,3% выразили нейтральное отношение", - уточняют авторы.
Также респондентов попросили оценить вероятность военных конфликтов с участием Казахстана в ближайшие 5 лет.
Суммарно 14% допускают такой сценарий: 7,1% считают военный конфликт весьма вероятным и 6,9% скорее вероятным. В то же время 42,9% не допускают такую возможность - 29,7% убеждены, что вероятность конфликтов крайне низкая, а 13,2% скорее низкая. Еще 28% респондентов оценили такую вероятность как среднюю", - сообщает бюро.
Важным фактором, влияющим на оценку казахстанской армии, является современный статус воинской профессии. Большинство опрошенных (суммарно 69,9%) считают службу в армии престижной, а 23% - малопрестижной.
Таким образом, исследование зафиксировало определенный общественный диссонанс в восприятии казахстанской армии.
На фоне достаточно высокого доверия и уверенности в обороноспособности вооруженных сил республики, очевидны внутренние проблемы - дедовщина, коррупция, недостаточное материально-техническое оснащение армии, которые наиболее остро воспринимаются казахстанским обществом", - резюмируют авторы материала.
23.09.2025, 13:40
Общественники требуют прекратить работы, разрушающие археологические памятники в Туркестанской и Жетысуской областях
Под угрозой исчезновения могилы батыров, погребения с эпохи бронзы до периода Казахского ханства, еще не изученные петроглифы с уникальными рисунками
Астана. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Ряд уникальных археологических памятников был безвозвратно уничтожен в ходе хозяйственных работ в Туркестанской области. Угроза исчезновения нависла и над могилами батыров XVII-XVIII веков, погребениями с эпохи бронзы и до периода Казахского ханства, а также несколькими еще не изученными специалистами скоплениями петроглифов с уникальными рисунками. Об этом было заявлено в ходе пресс-конференции с представителями общественности и экспертами в области археологии, истории и культуры, сообщили в общественном фонде "Охотники за петроглифами".
Как рассказал в ходе пресс-конференции археолог, член Туркестанской областной комиссии по охране памятников истории и культуры Серік Ақылбек, на землях Отрарского района, переданных СПК "Туркестан" под иностранные инвестиции (около 60 000 га, возделывание хлопка), без проведения обязательной историко-культурной экспертизы были начаты масштабные землеустроительные работы. В результате нанесен невосполнимый ущерб культурному наследию: уничтожены древние каналы Акынжакып и Шубара (I-III), стерты с лица земли поселения Акынжакып и 2-й Косконур, разрушена усадьба и ряд археологических объектов, поврежден памятник Котан (из 12 курганов сохранился лишь один), полностью утрачен могильник Тостаган (VII век, 130 курганов).
Спикер отметил, что, несмотря на обращения в прокуратуру и проведение общественных слушаний с участием жителей села Шаульдер и депутатов парламента, работы не были приостановлены. Более того, они продолжались даже в период проведения экспертизы, что усугубило ущерб наносимое памятникам историко-культурного наследия.
Работы в этом районе продолжаются, и угроза уничтожения висит над оставшимися археологическими объектами.
Не менее угрожающая ситуация сложилась в области Жетiсу. Там на реке Коксу идет строительство каскада ГЭС.
По словам исполнительного директора ОФ "Охотники за петроглифами" Ольги Гумировой, не были представлены затребованные общественниками документы. В открытом доступе отсутствует исчерпывающая информация не только о проведении общественных слушаний и необходимых экспертиз - археологической, экологической, селевой, сейсмической и других, но даже о параметрах проектов, зонах затопления и территориях, которые будут использованы для строительства. При этом полным ходом идет строительство Рудничной ГЭС-2, продолжаются работы на Верхнеталаптинской ГЭС. Представители общественности уже зафиксировали уничтожение нескольких могильников и других археологических памятников.
По мнению экспертов, в зоне затопления потенциально могут оказаться сотни древних погребений по обеим берегам реки Коксу, в том числе могилы легендарных Жайнак батыра и Мойнак батыра, в XVIII веке защищавших земли Жетiсу от джунгар. Изменение микроклимата региона нанесет непоправимый урон скоплениям петроглифов - увеличение влажности атмосферы ускорит разрушение скал и будет стимулировать развитие лишайников, уничтожающих рисунки.
В этом районе зафиксированы уникальные петроглифы, начиная с ранней бронзы (II тыс. до н.э.) и до эпохи Казахского ханства. Большинство скоплений еще не изучены специалистами", - отметила Ольга Гумирова.
Среди петроглифических памятников - скопление Ешкиольмес, уже четверть века находящееся в списке кандидатов на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Директор ОФ "Реки без границ" Александр Колотов подчеркнул, что проект по созданию каскада ГЭС нельзя считать экологически обоснованным. Существуют большие риски разрушения экосистемы реки, ущерб может быть нанесен фермерским хозяйствам. Кроме того, река селеопасна, и строительство ГЭС может многократно увеличить связанные с этим риски.
Мы наблюдаем поразительное бездействие контролирующих органов, невыполнение требований закона по обеспечению прозрачности инфраструктурных проектов, пренебрежение нормами природоохранного законодательства и законов об историческом наследии. Создается впечатление, что только президент страны может остановить уничтожение природного и культурного наследия в масштабах страны", - отметил общественный деятель Мухтар Тайжан.
Участники пресс-конференции призвали к немедленной остановке работ, разрушающих археологические памятники в области Жетiсу и Туркестанской области, проведению археологических спасательных работ за счет собственников объектов, незамедлительному вмешательству правоохранительных органов и прокуратуры и попросили главу государства взять под личный контроль соблюдение законодательства об охране природы и историко-культурного наследия.
Напомним, еще в феврале текущего года общественники начали бить тревогу из-за уничтожения культурно-исторического наследия мирового значения в Жетысуской области. По их словам, строительные работы на реке Коксу были начаты без должного информирования общественности, как того требуют статьи 4 и 6 Орхусской конвенции и статьи 13, 14, и 17 Экологического кодекса РК.
22.09.2025, 18:17
Не позднее первого октября - казахстанцам напомнили о сроках уплаты налога на имущество
Актау. 22 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В департаменте государственных доходов по Мангистауской области напомнили казахстанцам, что то срок уплаты налога на имущество истекает первого октября 2025 года, передает корреспондент агентства.
В соответствии с Налоговым кодексом Республики Казахстан налог на имущество физических лиц за 2024 год подлежит уплате не позднее первого октября 2025 года", - заявили в департаменте.
Как пояснили в пресс-службе, налогообложению подлежат только те объекты, которые находятся на территории РК.
Сообщается, что уплатить налог можно:
- через мобильные приложения e-Salyq Azamat и банков второго уровня;
- на портале eGov.kz;
- через банкоматы и платежные терминалы с использованием банковских карт.
Со 2 октября 2025 года физическим лицам, не исполнившим налоговое обязательство в срок, будут направлены уведомления о наличии налоговой задолженности. В случае если сумма задолженности превышает 1 МРП, по истечении 30 рабочих дней с момента вручения уведомления выносится приказ о принудительном взыскании, который в течение 5 рабочих дней передается частным судебным исполнителям", - сообщили в ведомстве.
Также отмечается, что в 2025 году в Казахстане земельный налог и налог на недвижимость не распространяется на следующие категории физических лиц:
- герои Советского Союза;
- герои социалистического труда;
- люди, которые удостоены государственных званий и наград;
- ветераны ВОВ.
Кроме того, от платежей также освобождаются:
- дети-сироты, а также дети, которые остались без попечительства родителей. Они не платят налог до 18 лет;
- один из родителей ребенка с инвалидностью или лица с инвалидностью;
- многодетные матери, имеющие звание "мать-героиня".
Ранее сообщалось, что отсрочку по уплате налогов намерены предоставить некоторым казахстанцам.
21.09.2025, 10:34
Мужчину спасли в горах Алматы
Пострадавший поднялся до озера Титова и не смог самостоятельно спуститься
Алматы. 21 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники ДЧС Алматы эвакуировали мужчину, который заблудился в районе озера Титова и не мог самостоятельно спуститься.
По данным спасателей, мужчина 1991 года рождения оказался один на высоте 3337 метров над уровнем моря, в районе озера Титова.
Мужчина не смог самостоятельно спуститься и нуждался в помощи", - рассказали в ДЧС.
Эвакуировать пострадавшего пришлось уже в темноте. Медицинская помощь ему не потребовалась.
20.09.2025, 19:34
Спасавшего людей при пожаре мужчину наградили в Астане
Его поступок стал не только примером истинного героизма, но и проявлением человечности
Фото: МЧС РК
Астана. 20 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Спасавшего людей при пожаре Айдына Тулегена наградили медалью "Өртте көрсеткен қайсарлығы үшін" в Астане, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
На улице Достык вспыхнул пожар в одном из ресторанов. Айдын Тулеген, не раздумывая, бросился внутрь жилого комплекса, предупредил жителей об опасности и помог им эвакуироваться в безопасное место. Его решительные и смелые действия позволили сохранить жизни людей. Этот поступок стал не только примером истинного героизма, но и проявлением высокой человечности и гражданской ответственности", - отметили в министерстве.
Напомним, в прошлом году в Алматинской области наградили парня, спасшего тонувшего мальчика.
