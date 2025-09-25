В Казахстане появится возможность подключиться к интернету в общественных местах через ЭЦП

Под угрозой исчезновения могилы батыров, погребения с эпохи бронзы до периода Казахского ханства, еще не изученные петроглифы с уникальными рисунками

Астана. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Ряд уникальных археологических памятников был безвозвратно уничтожен в ходе хозяйственных работ в Туркестанской области. Угроза исчезновения нависла и над могилами батыров XVII-XVIII веков, погребениями с эпохи бронзы и до периода Казахского ханства, а также несколькими еще не изученными специалистами скоплениями петроглифов с уникальными рисунками. Об этом было заявлено в ходе пресс-конференции с представителями общественности и экспертами в области археологии, истории и культуры, сообщили в общественном фонде "Охотники за петроглифами".





Как рассказал в ходе пресс-конференции археолог, член Туркестанской областной комиссии по охране памятников истории и культуры Серік Ақылбек, на землях Отрарского района, переданных СПК "Туркестан" под иностранные инвестиции (около 60 000 га, возделывание хлопка), без проведения обязательной историко-культурной экспертизы были начаты масштабные землеустроительные работы. В результате нанесен невосполнимый ущерб культурному наследию: уничтожены древние каналы Акынжакып и Шубара (I-III), стерты с лица земли поселения Акынжакып и 2-й Косконур, разрушена усадьба и ряд археологических объектов, поврежден памятник Котан (из 12 курганов сохранился лишь один), полностью утрачен могильник Тостаган (VII век, 130 курганов).





Спикер отметил, что, несмотря на обращения в прокуратуру и проведение общественных слушаний с участием жителей села Шаульдер и депутатов парламента, работы не были приостановлены. Более того, они продолжались даже в период проведения экспертизы, что усугубило ущерб наносимое памятникам историко-культурного наследия.





Работы в этом районе продолжаются, и угроза уничтожения висит над оставшимися археологическими объектами.





Не менее угрожающая ситуация сложилась в области Жетiсу. Там на реке Коксу идет строительство каскада ГЭС.





По словам исполнительного директора ОФ "Охотники за петроглифами" Ольги Гумировой, не были представлены затребованные общественниками документы. В открытом доступе отсутствует исчерпывающая информация не только о проведении общественных слушаний и необходимых экспертиз - археологической, экологической, селевой, сейсмической и других, но даже о параметрах проектов, зонах затопления и территориях, которые будут использованы для строительства. При этом полным ходом идет строительство Рудничной ГЭС-2, продолжаются работы на Верхнеталаптинской ГЭС. Представители общественности уже зафиксировали уничтожение нескольких могильников и других археологических памятников.





По мнению экспертов, в зоне затопления потенциально могут оказаться сотни древних погребений по обеим берегам реки Коксу, в том числе могилы легендарных Жайнак батыра и Мойнак батыра, в XVIII веке защищавших земли Жетiсу от джунгар. Изменение микроклимата региона нанесет непоправимый урон скоплениям петроглифов - увеличение влажности атмосферы ускорит разрушение скал и будет стимулировать развитие лишайников, уничтожающих рисунки.





В этом районе зафиксированы уникальные петроглифы, начиная с ранней бронзы (II тыс. до н.э.) и до эпохи Казахского ханства. Большинство скоплений еще не изучены специалистами", - отметила Ольга Гумирова.





Среди петроглифических памятников - скопление Ешкиольмес, уже четверть века находящееся в списке кандидатов на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.





Директор ОФ "Реки без границ" Александр Колотов подчеркнул, что проект по созданию каскада ГЭС нельзя считать экологически обоснованным. Существуют большие риски разрушения экосистемы реки, ущерб может быть нанесен фермерским хозяйствам. Кроме того, река селеопасна, и строительство ГЭС может многократно увеличить связанные с этим риски.





Мы наблюдаем поразительное бездействие контролирующих органов, невыполнение требований закона по обеспечению прозрачности инфраструктурных проектов, пренебрежение нормами природоохранного законодательства и законов об историческом наследии. Создается впечатление, что только президент страны может остановить уничтожение природного и культурного наследия в масштабах страны", - отметил общественный деятель Мухтар Тайжан.





Участники пресс-конференции призвали к немедленной остановке работ, разрушающих археологические памятники в области Жетiсу и Туркестанской области, проведению археологических спасательных работ за счет собственников объектов, незамедлительному вмешательству правоохранительных органов и прокуратуры и попросили главу государства взять под личный контроль соблюдение законодательства об охране природы и историко-культурного наследия.



