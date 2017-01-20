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В Казахстане в 2016 году родителям детей-инвалидов выплачено свыше 21,7 млрд тенге пособий20.01.2017
Общество  11:27
Астана. 20 января. Kazakhstan Today - На выплату пособий лицам, воспитывающим ребенка-инвалида, из республиканского бюджета в 2016 году было выделено более 21,7 млрд тенге, информирует пресс-служба Министерства здравоохранения и социального развития РК.

Размер пособия в 2016 году составил 24 002 тенге. Данную выплату получили 73,4 тыс. человек, передает Kazakhstan Today.

В 2017 году для осуществления выплат пособия лицам, воспитывающим ребенка-инвалида, в республиканском бюджете предусмотрено 24,9 млрд тенге.
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