В Казахстане в 2017 году в рамках госинформзаказа было снято 40 телесериалов

Астана. 24 января. Kazakhstan Today - Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев презентовал журналистам сериальную продукцию, изготовленную по заказу министерства в 2017 году, передает Kazakhstan Today.

Даурен Абаев отметил, что данному направлению работы министерство уделяет особое внимание.

"Только за 2017 год в рамках государственного информационного заказа было снято 40 телесериалов. Это почти в 2 раза больше, чем годом ранее. Кроме того, была активизирована работа в части производства социальных роликов, продвигающих духовные ценности нашего народа. В частности, в 2017 году был снят 131 социальный ролик. Это рекордное количество за историю казахстанского телевидения", - отметил глава ведомства.

По его словам, данные меры позволяют снизить зависимость отечественного медиа-рынка от зарубежной продукции. При этом снятые сериалы затрагивают важнейшие социальные явления современного казахстанского общества. Они направлены на продвижение традиционных ценностей казахстанского общества. Кроме того, министерство уделяет особое внимание производству контента на казахском языке, что, в свою очередь, положительно отражается на развитии государственного языка.

В качестве примеров были продемонстрированы видеоанонсы четырех сериалов: "Батырлар жолы", повествующего о жизни казахских батыров начала XVII века, "Тар заман" - исторической драмы с масштабным охватом эпохальных событий начала XX века, 60-серийной теленовеллы "Асыл Арман" и телесериала "Красный уровень", повествующего о деятельности казахстанских спецслужб в борьбе с религиозным терроризмом и экстремизмом.

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