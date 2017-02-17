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В Костанае суд снял с замначальника департамента юстиции обвинения в нецензурной брани на подчиненного17.02.2017
Общество  09:15

Костанай. 17 февраля. Kazakhstan Today - Костанайский областной суд, пересмотрев административное дело о конфликте между сотрудниками областного департамента юстиции, отменил постановление суда первой инстанции, приговорившего заместтеля началника департамента к штрафу за нецензурную брань в адрес подчиненного, сообщила пресс-служба областного суда.

По информации пресс-службы, 20 января текущего года специализированный административный суд признал виновным 28-летнего Жандоса Алимова в том, что 27 декабря 2016 года, около 15.00, находясь в здании департамента юстиции, он выражался грубой нецензурной бранью по адресу своего подчиненного - руководителя территориального отдела департамента Серика Сарбасова. Суд привлек гражданина к административной ответственности по части 1 статьи 434 КоАП РК (Мелкое хулиганство) и наложил административное взыскание в виде штрафа в размере 10 МРП в сумме 21 210 тенге в доход государства, передает Kazakhstan Today.

Несогласный с постановлением суда первой инстанции, Алимов обратился с соответствующей жалобой в областной суд.

"В областном суде, опросив участников конфликта и дополнительных свидетелей по ходатайству стороны защиты, изучив материалы дела, судья пришел к выводу об отсутствии состава административного правонарушения. Кроме того, суд констатировал, что вопрос об ответственности Алимова находится в компетенции комиссии по этике уполномоченного органа по делам государственной службы, которая рассматривает дисциплинарные дела в отношении административных государственных служащих, допустивших нарушение норм служебной этики и дисциплинарные проступки, дискредитирующие государственную службу. В настоящее время дисциплинарной комиссией уполномоченного органа возбуждено производство, находящееся на стадии рассмотрения", - сообщили в суде.

По результатам пересмотра административного дела, областным судом постановление суда первой инстанции отменено, жалоба Алимова удовлетворена. Производство по административному делу в отношении него прекращено за отсутствием состава правонарушения.

Отмечается, что постановление вступило в законную силу.
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