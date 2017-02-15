В льняной каше "Стоп диабет" обнаружены опасные бактерии группы кишечной палочки

Астана. 15 февраля. Kazakhstan Today - Комитет по защите прав потребителей включил продукцию "BIO", "ЭКО", "100% натуральный" в черный список, сообщила пресс-служба ведомства.

"В органической продукции "Льняная каша "Стоп диабет" профилактика" производства компании ООО "Компас Здоровье" (Россия, город Новосибирск, улица Писарева, 53), реализуемой в минимаркете "Беккер-К" ТОО "Melior Cons" Алматы, обнаружены опасные бактерии группы кишечной палочки, превышение бактериальной обсемененности и плесени", - сообщили в пресс-службе, передает Kazakhstan Today.

В ведомстве отметили, что в настоящий момент проводится расследование, по данному факту будут приняты все необходимые мероприятия, в том числе по изъятию опасной органической продукции.

В целях охраны здоровья, Комитет рекомендует не приобретать и не употреблять вышеуказанную продукцию, а объектам розничной сети - отказаться от продажи опасной органической продукции. Кроме этого, Комитет напоминает, что, в соответствии с законом о защите прав потребителей, покупатели вправе потребовать от продавца возмещения всех затрат вреда, причинённого здоровью.

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