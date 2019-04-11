Жанаозен. 9 января. Kazakhstan Today - В одной из квартир многоэтажного дома в Жанаозене пол провалился в подвал, передает Kazakhstan Today.

Жители Жанаозена потребовали признать аварийным их многоэтажный дом. Накануне среди ночи в одной из квартир пол провалился в подвал. Теперь в здании, где рухнула плита перекрытия, боятся оставаться 300 человек. Чиновники пообещали создать комиссию", - сообщает телеканал КТК .

По информации телеканала, прямо среди ночи люди услышали шум и увидели, как пол стал проваливаться прямо на их глазах. Спустившись в подвал, жильцы обнаружили, что лопнула бетонная плита перекрытия. Оставаться в опасном месте жильцы не смогли больше ни на минуту. Не только жить, даже заходить в аварийную квартиру ее владельцы боятся. Вместо пола осталась лишь бетонная стяжка, обрушения которой опасаются жильцы и их соседи.





Я проснулась среди ночи, услышала шум. Когда вышла к туалету, увидела, что пол стал проваливаться. У меня сразу давление поднялось, скорую пришлось вызвать. В доме маленькие дети, конечно, мы боимся", - сообщила Нураш Сисенова.





В акимате с выводами просят не спешить и дождаться заключения специальной комиссии. Она проведет полное обследование здания. Экспертиза займет около месяца. Люди же требуют, чтобы дом исследовали независимые эксперты.





По данным КТК, это не первый подобный случай в Жанаозене. Ровно год назад пол и стены рухнули в квартире, тоже расположенной на первом этаже. Тогда причиной ЧП стали прогнившие трубы в подвале.





По результатам исследования мы примем решение, пригоден дом для проживания или нет. Пока жителям будет оказана помощь по устранению последствий обрушения", - сказал заместитель акима Жанаозена Галым Байжанов.





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