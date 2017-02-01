Павлодар. 1 февраля. Kazakhstan Today - В Павлодаре стоматолог отказалась лечить ребенку зуб, так как накрасила ногти и ждала, когда застынет лак.

Об этой вопиющей истории рассказала мама ребенка - Динара, которая обратилась на блог акима Павлодарской области. Возмущенная женщина попросила главу региона принять меры, так как руководство стоматологии наказывать врача не собирается, передает Kazakhstan Today.

"Сегодня утром с ребенком поехали на лечение в стоматологию, расположенную на Майры, 47. В кабинете, кроме самих врачей, никого не было. Наш лечащий врач, посадив ребенка в кресло, заявила, что лечить его сегодня будет не она, а другой врач. На мой вопрос, почему, она ответила, что накрасила ногти и поэтому принять нас не может! Моему возмущению нет предела! Она медицинский работник, находится в государственном учреждении, и ей не стыдно говорить такое? Получается, врач отказалась лечить ребенка, так как она накрасила ногти (в ярко красный цвет) в рабочее время, на рабочем месте! Где медицинская этика? Естественно, я зашла к заведующему, но, к сожалению, меры им не были приняты. В этой связи прошу принять меры по отношению к врачу. Если она, будучи такой молодой, сейчас позволяет себе такое поведение, то что будет дальше?" - говорится в сообщении павлодарки.

Обращение Динары не осталось без ответа - с любительницей делать маникюр в рабочее время провели беседу и даже перевели в другую клинику.

"Ваше обращение рассмотрено в управлении здравоохранения совместно с администрацией областной стоматологической поликлиники. Проведено обсуждение обращения на заседании комиссии службы поддержки пациента поликлиники. С врачом проведена разъяснительная работа о выполнении должностных обязанностей, соблюдении врачебной этики. Осуществлен перевод врача в стоматологическое отделение по адресу: улица Лермонтова, 100/2", - говорится в ответе, опубликованном в блоге акима области, информирует pavon.kz со ссылкой на газету "Версия".

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