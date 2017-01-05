Астана. 4 января. Kazakhstan Today - В ряде регионов Казахстана в связи с ухудшением погодных условий закрыты дороги, сообщили в Комитете по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

По данным РГП "Казавтодор", 3 января, с 19.00, в связи с метелью и плохой видимостью закрыто движение на автодороге Астана - Кокшетау для всех видов автотранспорта, передает Kazakhstan Today.

Кроме того, в Акмолинской области 3 января, с 20.00, в связи сильным ветром, снегом, метелью и ограниченной видимостью было закрыто движение на автодороге Жезказган - Петропавловск (377-й - 536-й километры, граница Костанайской области - поселок Бузулук, 552-й - 595-й километры, поселок Сурган - граница СКО) и автодороге Астана - Петропавловск (18-й - 293-й километры, Астана - Щучинск) для всех видов автотранспорта.

В Карагандинской области 4 января, с 07.15, в связи с метелью и ограниченной видимостью закрыто движение на участке Темиртау - граница Акмолинской области (1051-й - 1127-й километры автодороги Алматы - Екатеринбург) для всех видов автотранспорта.

В Костанайской области вчера, с 12.15, в связи с ухудшением погодных условий закрыто движение на автодороге республиканского значения Жезказган - Петропавловск (252-й - 377-й километры), автодороге областного значения Аулиеколь - Жолдама (0-й - 257-й километры) для всех видов автотранспорта.

В Павлодарской области 3 января, с 12.00, в связи с метелью и плохой видимостью закрыто движение на автодороге областного значения Павловка - Галицкое (0-й - 40-й километры) для всех видов автотранспорта.

Также в Алматинской области 3 января, с 19.00, в связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость) закрыто движение на автодороге областного значения Талдыкорган - Капал (0-й - 76-й километры) и на автодороге Сарыозек - Когалы (69-й - 75-й километры) для всех видов автотранспорта.

В Восточно-Казахстанской области 3 января, с 17.30, в связи с метелью и плохой видимостью закрыто движение на автодороге республиканского значения Усть-Каменогорск - Семей (150-й - 198-й километры) и автодорогах областного значения Семей - Караул (4-й - 80-й километры), Дмитриевка - Бородулиха - Шемонаиха (0-й - 87-й километры), Бородулиха - Жезкент (0-й - 49-й километры) для всех видов автотранспорта.

Просмотров: 19062