В ряде районов Алматы ожидаются перебои с электричеством
Алматы. 8 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы с 8 по 12 сентября будут проводиться ремонтные работы на линиях электропередачи, из-за чего в ряде районов ожидаются кратковременного отключения электричества, сообщает пресс-служба АО "Алатау жарық компаниясы".
Среди запланированных работ - очистка проводов от посторонних предметов, частичная их замена и другие. На выполнение этих работ уходит в среднем 1,5-2 часа.
9 сентября
С 08.00 до 17.00:
- микрорайоны Тастыбулак, Акжар;
- микрорайон Таусамалы;
- микрорайон Маяк (улицы Асфендиярова, Капчагайская, Аққұтан);
- улица Суюнбая (дома 172а, 437а, 437б, 467-481);
- проспект Красногвардейский, 178/1;
- улицы Ахан Серы, Варшавский переулок, Бехтерева, Сейфуллина, Дулатова.
С 09.00 до 17.00:
- микрорайон Каргалы (улицы Мустафина, Кирова, Новая, Жансугурова, Рыскулбекова, Абая, микрорайон Мирас);
- площадь Республики, улица Сатпаева - угол Желтоксан;
- микрорайон Горный Гигант, микрорайон Актобе;
- улицы Ак-кайнар, Жолбарыс, Булбул, Рахмадиева.
С 09.00 до 24.00:
- проспект Аблай хана, 24-32;
- улица Маметовой, 29/41;
- микрорайон Шанырак-1 (улицы Утемис Улы, Каратау, Егемен, Майры, Орбулак, Ертаргын, Каркара).
10 сентября
С 08.00 до 17.00:
- микрорайоны Тастыбулак, Акжар;
- микрорайон Карагайлы (улицы К. Надырова, Т. Какишев, Калмыков, Бегайыл, Енлик-Кебек);
- микрорайон Акжар (садоводческое товарищество "Алтын Алма");
- микрорайон Томирис (улицы Озерная, Центральная, Маркса, Маркатау);
- улицы Саурынбаева, Толстого, Шолохова, Р. Зорге, Василия Бартольда, Волгоградская, Свободная, Апанасенко, Производственная, Суворова, Земнухова, Салауат.
С 09.00 до 24.00:
- улицы Почтовая, Болтирик Шешена, Шаврова, Черкасской Обороны, Джетысуйская, Хамиди, Репина, Баишева;
- микрорайон Коккайнар (улицы Акбулак, Аккайнар, Аккайын, Аксай, Актекше);
- микрорайон Самгау (улица Кокарай).
11 сентября
С 08.00 до 17.00:
- микрорайон Таужолы;
- потребительский кооператив садоводческого товарищества "Весна-65";
- микрорайон Ожет (улицы Алдабергенова, Жиенбаева, Новостройка, Кабан Жырау);
- улицы Майлина, Физули, Зои Космодемьянской, Балакирева, Салауат, Заветная, Земнухова;
- улицы Ахан Серы, Майбороды.
С 09.00 до 17.00:
- микрорайон Баганашыл;
- проспект Аль-Фараби, 21.
С 09.00 до 24.00:
- улицы Полежаева, проспект Райымбека;
- микрорайон Шанырак-1 (улицы Утемис Улы, Каратау, Егемен, Майры, Орбулак, Ертаргын, Каркара).
12 сентября
С 08.00 до 17.00:
- микрорайон Калкаман;
- микрорайон Акжар (садовое общество "Малинка");
- микрорайон Ожет (улицы Алдабергенова, Жиенбаева, Новостройка, Кабан Жырау);
- улицы Поддубного, Суонио, Новокузнецкая, Майлина, Мирная;
- микрорайон Ожет (улицы Бекболата, Маралсай, Сулуколь, Хантау).
С 09.00 до 17.00:
- площадь Республики;
- улицы Маркова, Тимирязева, Пирогова;
- микрорайон Каргалы (улицы Кенесары хана).
С 09.00 до 24.00:
- проспект Райымбека (дома 174-221), объекты ТОО "Инкомстрой", "Алматытелеком", "Autoland Company", "Алматы спецтехпаркинг сервис";
- микрорайон Шанырак-1 (улицы Алпамыса, Аулиеагаш, Ертаргын, Каратау, Маркакол).