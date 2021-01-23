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В ряде регионов Казахстана объявили штормовое предупреждение

22.01.2021 9370
В ряде регионов Казахстана объявили штормовое предупреждение
Нур-Султан. 22 января. Kazakhstan Today - Штормовое предупреждение объявили в семи областях Казахстана, передает Kazakhstan Today.
 
23 января в Карагандинской области ожидаются метель, туман и гололед. Ветер юго-западный, 15-20 метров в секунду.
 
В Кызылординской области прогнозируют туман и низовую метель, в том числе в Кызылорде. Порывы юго-западного и северо-западного ветров - до 23 метров в секунду.
 
В некоторых районах Западно-Казахстанской области ожидают туман, гололед и низовую метель. В Уральске туманно будет ночью.
 
В Атырауской области прогнозируют туман и гололед.
 
Метель, туман, гололед ожидаются в Актюбинской области.
 
23 января ночью и утром на севере Мангистауской области будет гололед, в некоторых районах - туман, в том числе в Актау.
 
В Северо-Казахстанской области ночью 23-24 января ожидается понижение температуры воздуха до 30-35 мороза. Ночью 24 января в северной части региона столбики термометров покажут минус 40 градусов.
 

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