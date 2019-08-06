В семи областях РК объявлено штормовое предупреждение

Алматы. 5 августа. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в семи областях Казахстана, передает Kazakhstan Today.

По информации синоптиков, 6 августа в Мангистауской области местами ожидаются гроза, пыльная буря, ветер северный, северо-западный 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.

В Западно-Казахстанской области завтра местами ожидается ветер западный, 15-20 метров в секунду, ночью местами ожидается гроза.

В Северо-Казахстанской области местами ожидается гроза, шквал, град. Ночью и утром местами ожидается туман. Днем местами ожидается юго-восточный ветер, 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.

В Костанайской области местами ожидаются гроза, ветер юго-восточный, с переходом на западный, 15-20 метров в секунду, днем местами град. Вероятность шторма составляет 90-95%.

Днем 6 августа в Кызылординской области ожидаются ветер северо-восточный, северный, местами 15-20 метров в секунду, с пыльной бурей. Днем сильная жара, 42 градуса. Вероятность шторма также составляет 90-95%.

В Туркестанской области местами ожидается восточный ветер, 15-20 метров в секунду. Днем 6-7 августа ожидается местами сильная жара, 41-43 градуса. Вероятность шторма составляет 90-95%.

6-8 августа в Жамбылской области местами ожидается пыльная буря, ветер северо-восточный, с переходом на юго-западный, 15-20 метров в секунду. Днем ожидается сильная жара, от 36 до 41 градуса. Вероятность шторма составляет 85-90%.





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