В Северном Казахстане полиция переведена на усиленный режим из-за сильных морозов

Петропавловск. 22 декабря. Kazakhstan Today - В Северо-Казахстанской области местная полиция переведена на усиленный режим несения службы в связи с погодными условиями, сообщили в пресс-службе ДВД.

По информации пресс-службы, сотрудники местной полицейской службы, административной полиции городского и областного полицейских ведомств, управления специализированной службы охраны, военнослужащие Национальной гвардии, а также добровольные помощники полиции заступают на охрану общественного порядка Петропавловска в три смены, передает Kazakhstan Today.

Также в целях недопущения несчастных случаев руководство ДВД ориентирует полицейских на усиленное патрулирование загородных трасс.

По словам начальника местной полицейской службы ДВД СКО полковника полиции Каната Айтбаева, дорожно-патрульными полицейскими ведется постоянный мониторинг транспорта, остановившегося в пути. Ежесуточно задействуется 65 сотрудников батальона дорожно-патрульной полиции МПС ДВД.

Кроме того, как отметили в пресс-службе, в Петропавловске мобильные группы сотрудников приемника-распределителя круглосуточно передвигаются по городу, оказывая помощь лицам без определенного места жительства. Из-за суровых погодных условий в любое время дня и ночи бездомных доставляют в отделение ночного пребывания при Центре социальной адаптации, которое расположено в Рабочем поселке. В отделении ночного пребывания, кроме полицейских, дежурит медицинский работник. Более того, волонтеры движения "Красный полумесяц" организовывают для постояльцев отделения горячее питание. В свою очередь, силами сотрудников местной полицейской службы были собраны теплые вещи, переданные бездомным в дар.

"Сегодня личный состав местной полицейской службы изъявил желание помочь лицам без определенного места жительства, которые находятся в ночлежном доме; оказать помощь вещами. Не секрет, что эти люди нуждаются в вещах. Собранные по мере возможности вещи мы им передали. Пусть они носят эти вещи и берегут свое здоровье в условиях североказахстанских морозов", - отметил заместитель начальника местной полицейской службы ДВД СКО подполковник полиции Арыстан Султангазиев.

По информации ДВД, с начала ноября этого года в отделение ночного пребывания было доставлено более 730 человек, из них 75 женщин. В местной полицейской службе подчеркивают, что усиленный режим службы продлится до самого окончания морозов.

Напомним, ранее департамент по чрезвычайным ситуациям СКО сообщил, что, по данным РГП "Казгидромет", ночью 22, 23 декабря по Северо-Казахстанской области сохраняется сильный мороз, местами до 40 градусов. ДЧС рекомендует принять меры для обеспечения нормальной жизнедеятельности населения и предупреждения ЧС.

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