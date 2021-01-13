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В Северо-Казахстанской области из-за метели закрыты все автодороги

12.01.2021 16768
В Северо-Казахстанской области из-за метели закрыты все автодороги
Петропавловск. 12 декабря. Kazakhstan Today - В Северо-Казахстанской области из-за метели закрыты все автодороги для всех видов автотранспорта, передает Kazakhstan Today.
 

В связи с ухудшением погодных условий (усиление ветра, низовая метель), создающих аварийную обстановку для участников движения, 12 января, с 09.30 закрыто движение для всех видов автотранспорта на всех автодорогах Северо-Казахстанской области", - сообщили в ДЧС СКО.

 
Департамент по ЧС предупреждает о высокой степени опасности выезда за пределы границ пункта области. 
 

Нарушение запрета влечёт за собой реальную опасность для жизни и здоровья водителей и пассажиров автотранспорта", - подчеркнули в ДЧС.

 

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