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В Шымкенте осужденные, попавшие под амнистию, вышли на свободу

24.12.2021, 17:33 17041
ШЫМКЕНТ. 24 ДЕКАБРЯ - Из Учреждения средней безопасности ИЧ-167/3 города Шымкент вышли на свободу четверо осуждённых, попадающих под амнистию. Об этом сообщили в пресс-службе департамента УИС по города Шымкент, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На сегодняшний день в учреждениях УИС Шымкента под амнистию попадают 48 человек, из них 24 выходят на свободу и ещё 24 осуждённым сокращают сроки наказания. По 4 делам, направленным в суд принято решение, сегодня они освобождаются, остальные 44 дела находятся на рассмотрении" - прокомментировала главный специалист группы специального учёта подполковник юстиции Нурбекова Ботакоз

 
Статьи, за которые отбывали наказание, теперь уже бывшие осуждённые, разные: скотокрадство, мошенничество, угон. Один из осуждённых вышедших на свободу, молодой человек, который благодаря амнистии в пенитенциарном учреждении провел чуть больше месяца, осудили его за хулиганство.
 

Я рад что Новый год смогу встретить с семьёй, рад что проведу его дома. Кажется, что месяц - это мало, но для меня он тянулся долго, времени осознать свои ошибки было много" - раскаивается молодой человек

 
Помимо осужденных, в пенитенциарных учреждениях под амнистию попадают также лица, состоящие на пробационном контроле. В Шымкенте таких подучетных 511, 134 из которых освобождаются от пробационного контроля, еще 337 сокращают сроки.
 
 

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В семи областях объявили штормовое предупреждение

24.12.2021, 21:20 9671
В семи областях объявили штормовое предупреждение
НУР-СУЛТАН. 24 ДЕКАБРЯ - Непогода ждет жителей Шымкента, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Туркестанской, Карагандинской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", днем 25 декабря в Западно-Казахстанской области на северо-западе ожидается низовая метель. Ветер южный, днем на западе, северо-западе области 15-20 метров в секунду. 
 
25 декабря на севере Кызылординской области ожидается туман. Ночью и утром в центре, на юге области ожидается гололед. 
 
25 декабря на севере Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный, на западе, в центре области 15-20 метров в секунду, днем порывы 23 метра в секунду.
 
25 декабря на юге, востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. На западе области ожидается туман.
 
25 декабря на юге, западе, в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер северо-восточный днем на горных перевалах 15-20 метров в секунду. 
 
В Шымкенте ночью и утром 25 декабря ожидается туман. 
 
25 декабря на юго-западе Карагандинской области ожидается низовая метель, на севере, юго-востоке области туман. 
 
25-27 декабря на севере, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед. Ветер северо-восточный, с переходом на северо-западный, на юго-западе, северо-востоке области и в горных районах ночью 25, сутки 26-27 декабря 15-20 метров в секунду. 
 
Напомним, РГП "Казгидромет" прогнозирует понижение температуры в Казахстане в ближайшие три дня.
 

В Казахстане разработали законопроект о внедрении петиций

24.12.2021, 16:26 21601
В Казахстане разработали законопроект о внедрении петиций
Фото: vogazeta.ru
НУР-СУЛТАН. 24 ДЕКАБРЯ - Законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты», предусматривающий механизмы внедрения петиций, разработали в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно поправкам, в Административном процедурно-процессуальном кодексе появится определение петиции, как коллективного сообщения, отклика или предложения, направленного в государственный орган, местный представительный и исполнительный орган в электронной форме и рассматриваемого в порядке, установленном Кодексом, кроме того Кодекс будет дополнен главой "Петиции".
 
В рамках законопроекта принята концепция по созданию и функционированию единой онлайн-платформы "Е-петиция".
 
Согласно проекту закона, подать петицию могут только граждане Казахстана посредством интернет-ресурса, определяемого уполномоченным органом в сфере взаимодействия государства и гражданского общества.
 
Модератором петиций будет выступать Министерство информации и общественного развития РК.
 
Как отмечается в документе, петиция должна содержать: ФИО (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), ИИН, место жительства, электронный адрес.
 
В случае если петиция подается представителем, то электронная копия документа, подтверждающего соответствующие полномочия представителя заявителя.
 
Также необходимо описать предмет петиции, доводы и предложения по предмету петиции. Петиция подписывается ЭЦП заявителем или его представителем.
 
Для размещения петиции на интернет-ресурсе в публичном доступе петиция должна соответствовать следующим условиям: присоединение к петиции не менее 150 граждан РК в течение 20 рабочих дней с даты подачи, а также отсутствие петиции о том же предмете на интернет-ресурсе на момент подачи петиции.
 
После проверки в течение 20 дней петиция размещается на всеобщее обозрение.
 
По итогам присоединения поддержанной считается петиция, которая в течение шести месяцев после ее размещения на интернет-ресурсе получила:
 
- не менее 50 тыс. голосов граждан РК в ее поддержку по вопросам, относящимся к компетенции правительства РК; 
 
- не менее 2% от населения соответствующей административно-территориальной единицы в ее поддержку по вопросам, относящимся к компетенции местных представительных органов областей, городов республиканского значения, столицы;
 
- не менее 1% от населения соответствующей административно-территориальной единицы в ее поддержку по вопросам, относящимся к компетенции местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы;
 
- 5 ты. голосов граждан РК от численности населения при населении свыше 50 тыс., для остальных - не менее 10% от населения соответствующей административно-территориальной единицы в ее поддержку по вопросам, относящимся к компетенции городских, районных местных представительных органов;
 
 - 2500 голосов граждан РК от численности населения при населении свыше пятидесяти тысяч, для остальных - не менее пяти процентов от населения соответствующей административно- территориальной единицы в ее поддержку по вопросам, относящимся к компетенции местных исполнительных органов районов (городов областного значения), аппаратов акимов районов в городах республиканского значения (столицы), районов в городах областного значения, аппаратов акимов в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах.
 

Петиция, не достигшая порогового значения, возвращается заявителю уполномоченным органом по истечении шести месяцев с момента размещения петиции на интернет-ресурсе в публичном доступе", - указывается в документе.

 
Такая петиция направляется по компетенции в соответствующий государственный орган, местный представительный и исполнительный орган и рассматривается как индивидуальное сообщение, отклик или предложение, уточняется в документе.
 
Кроме того, отмечается, что при рассмотрении петиции государственный орган, местный представительный и исполнительный орган обязаны:
 
1) осуществлять выезд на место, за исключением случаев, не требующих проверки фактов, изложенных в петиции;
 
2) проводить публичные обсуждения проекта решения с приглашением и обязательным уведомлением за три рабочих дня до начала проведения заявителя и заинтересованных лиц о дате и месте проведения;
 
3) создать отдельную комиссию или рабочую группу с включением в состав представителей заинтересованных государственных органов, депутатов Парламента РК или маслихата, а также общественных объединений;
 
4) анализировать поступившие к петиции комментарии, а также экономическую, социологическую, статистическую и иную необходимую информацию по предмету петиции;
 
5) изучать зарубежный опыт и проводить сравнительно-правовой анализ (в случае, если предмет петиции требует внесения изменений в законодательство республики).
 
Срок рассмотрения петиции составляет не более 60 рабочих дней со дня регистрации.
 
Законопроект также определяет темы, которые не могут быть предметом петиции, к ним относятся:
 
- темы, которые могут повлечь за собой нарушение прав и свобод человека и гражданина, посягать на конституционный строй и общественную нравственность;
 
- изменения статуса РК как независимого государства, унитарности и территориальной целостности республики, формы ее правления, а также основополагающих принципов деятельности РК, заложенных основателем независимого Казахстана, Первым Президентом Республики Казахстан - Елбасы, и его статуса;
 
- административно-территориального устройства и границ РК;
 
- досудебного расследования и правосудия;
 
- высшего надзора органов прокуратуры;
 
- внешней разведки, контрразведывательной, оперативно-розыскной, правоохранительной деятельности, а также обеспечения безопасности охраняемых лиц и объектов, проведения охранных мероприятий;
 
- уголовно-исполнительного, уголовно-процессуального, гражданского процессуального, административного процедурно-процессуального законодательства и законодательства об административных правонарушениях;
 
- обороны, национальной безопасности и охраны общественного порядка;
 
- амнистии и помилования;
 
- назначения и избрания на должность, освобождения от должности лиц, относящиеся к ведению Президента, палат Парламента и Правительства РК;
 
- выполнения обязательств, вытекающих из международных договоров РК;
 
- регулируемые законодательством о выборах и республиканском референдуме;
 
- государственных символов;
 
- статуса государственного языка;
 
- изменения функций государственных органов;
 
- об отмене и изменений решений, принятых в рамках действия режимов чрезвычайного положения или чрезвычайной ситуации.
 
С поправками в законодательство можно ознакомиться здесь.
 

Алматинцев будут штрафовать за газовые баллоны в квартирах

24.12.2021, 15:22 23256
Алматинцев будут штрафовать за газовые баллоны в квартирах
Фото: news.myseldon.com
АЛМАТЫ. 24 ДЕКАБРЯ - Алматинцев, незаконно устанавливающих в квартирах газовые баллоны, будут штрафовать, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Об этом сегодня на брифинге в РСК Алматы сообщила специалист управления жилищной политики Алматы Динара Жусанбекова. 
 
Она отметила, что взрывы газовых баллонов в домах чаще всего связаны с несоблюдением правил хранения и пользования. 
 

За 11 месяцев 2021 года было проверено более 70 рынков, 78 ТРЦ и свыше 1160 объектов общепита. В 383 объектах общественного питания Алматы газовые баллоны использовались с нарушениями", - сообщила Жуссанбекова. 

 
Также, по ее словам, в 2020 году сотрудники УЖП провели 15 внеплановых проверок по использованию газовых баллонов в многоэтажках мегаполиса. 5 жильцов были оштрафованы на сумму более 48 тыс. тенге. Между тем в Казахстане запрещено использовать газовые баллоны в многоквартирных жилых домах. 
 
По словам Жусанбековой, в Алматы, несмотря на предпринимаемые меры, на объектах общепита и торговых рынках продолжается халатное отношение со стороны руководства и персонала к хранению и использованию газовых баллонов. 
 

Это может привести к разрушениям зданий и сооружений, а также жертвам", - напомнила специалист. 

 
Ранее сообщалось, что 16 ноября в поселке Шортанды 5 человек погибли из-за взрыва газового баллона в одноэтажном трехквартирном жилом доме. Три человека скончались на месте происшествия, еще двое - 12-летний мальчик и 10-летняя девочка - скончались в больнице. Позже министр по ЧС Юрий Ильин заявил, что в случившемся виноват хозяин дома

Хозяин дома принес и установил этот баллон возле печи, тем самым спровоцировав гибель своих родных и близких. Это первая вина человека. Вторая вина человека, который заправляет газовые баллоны на автозаправках, зная, что там их заправлять запрещено", - сказал министр. 

 

В организацию дорожного движения на пересечении проспекте Рыскулова и улицы Тлендиева внесли изменения

24.12.2021, 14:54 24661
В организацию дорожного движения на пересечении проспекте Рыскулова и улицы Тлендиева внесли изменения
Фото: акимат Алматы
АЛМАТЫ. 24 ДЕКАБРЯ - После открытия движения по транспортной развязке на пересечении проспекта Рыскулова и улице Емцова в тестовом режиме была изменена организация движения на прилегающих улицах и перекрёстках. Об этом сообщили в управлении городской мобильности, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В рамках данных работ был отключен светофорный объект на пересечении с улицей Тлендиева. Данные мероприятия были направлены на увеличение пропускной способности по проспекту Рыскулова. На данном участке, согласно стандартам, для пешеходов имеется надземный переход на расстоянии 250 метров восточнее и подземный переход на расстоянии 150 метров западнее перекрестка. 
 

Проанализировав сложившуюся транспортную ситуацию за данный период времени и учитывая обращения жителей близлежащих районов, принято решение о внесении изменений в схему организации дорожного движения на данном перекрестке. При этом, переход проезжей части проспекта Рыскулова для пешеходов будет организован восточнее улицы Немировича-Данченко светофорным регулированием. При движении автотранспорта по улице Немировича-Данченко в северном направлении будет разрешен проезд прямо, налево и направо, при движении в южном направлении по улице Жанаарка - только направо", - говорится в сообщении.

 
Данный режим работы светофорного объекта будет действовать в тестовом режиме до конца января 2022 года. После получения отчетов о транспортной ситуации за данный период времени будет утвержден оптимальный вариант организации дорожного движения на указанном перекрестке. Основной целью принимаемых мер является обеспечение безопасности всех участников дорожного движения и увеличение пропускной способности улично-дорожной сети.
 
 

Сколько дней отдохнут казахстанцы в январе 2022 года

24.12.2021, 14:37 25486
Сколько дней отдохнут казахстанцы в январе 2022 года

НУР-СУЛТАН. 24 ДЕКАБРЯ - В январе, на новогодние праздники, казахстанцы будут отдыхать 4 дня - 1, 2, 3 и 4 января, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В то же время 31 декабря в этом году выпадает на пятницу, соответственно, этот день будет рабочим для большинства граждан.

Православное рождество, которое традиционно отмечается 7 января, в этом году выпадает на пятницу, а за ним следуют два выходных - суббота и воскресенье. Соответственно, на рождество казахстанцы будут отдыхать 3 дня.

В целом, при пятидневной рабочей неделе в январе следующего года казахстанцы отдыхают 13 дней (1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 января), при шестидневной рабочей неделе – 8 дней (1, 2, 3, 7, 9, 16, 23, 30 января)

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Сдающие экзамен на права алматинцы занимают очередь в спецЦОН с 5 утра

24.12.2021, 13:50 28501
Сдающие экзамен на права алматинцы занимают очередь в спецЦОН с 5 утра
Фото: kolesa.kz
АЛМАТЫ. 24 ДЕКАБРЯ - В Алматы из-за обновления автодрома в спецЦОНЕ, алматинцам, сдающим экзамен на права, приходится занимать очередь с 5 утра, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает 31 канал, сотни людей приходят в спецЦОН с рассветом, и даже это не гарантирует быстрого прохождения экзамена. 
 

Даже если записываемся в 6 утра, то в очереди оказываемся 80-ми, 85-ми. Ждём до 19.00-20.00. При этом ЦОН работает до 18.00. В это время стоящие в очереди 80-ми уже не успевают", - рассказал местный житель Абзал Сыдыкбек.

 
Среди стоящих в очереди есть и те, кто пришёл не в первый раз. По их словам, каждый раз приходится занимать очередь с самого рассвета.

 
В госкорпорации "Правительство для граждан" заявили, что такая ситуация наблюдается только в Алматы.
 

В специализированном центре обслуживания населения №1 деятельность была приостановлена в связи с обновлением оборудования автодрома. Сейчас это связано с установкой цифровых GPS-датчиков. В дальнейшем обслуживание прекращаться не будет", - сообщил глава департамента госкорпорации Фархад Алимов.

 
Специалист добавил, что ЦОН в микрорайоне Саялы полностью готов к работе. С понедельника жители смогут посетить автодром и сдать экзамен.

 
Ранее сообщалось, что руководителя спецЦОНа Нур-Султана уволили после эксперимента Багдата Мусина
 
Ранее Мусин опубликовал в Instagram видео, на котором запечатлен процесс получения водительских прав без прохождения экзаменов. Он отметил, что поступает много жалоб на коррупцию в спецЦОНах, и, взяв с собой "тайного покупателя", провел "эксперимент" в столичном ЦОНе. 
 

Понижение температуры до 33 градусов мороза прогнозируют синоптики

24.12.2021, 12:38 31156
Понижение температуры до 33 градусов мороза прогнозируют синоптики
НУР-СУЛТАН. 24 ДЕКАБРЯ - РГП "Казгидромет" прогнозирует понижение температуры в Казахстане в ближайшие три дня, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На большей части страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды. Пройдут осадки, в северных регионах в виде снега. Ожидаются гололед, туман, порывистый ветер, низовая метель", - говорится в сообщении Казгидромета.

 
По прогнозу синоптиков, на западе ночью ожидается от 14-23 до 3-13 мороза, днем 13 мороза - 3 тепла; на северо-западе ночью от 17-33 до 7-23 мороза, днем от 10-25 до 2-11 мороза; на севере температура воздуха ночью основной фон 20-33 мороза, днем повышение от 10-26 до 5-15 мороза.
 

Понижение температуры воздуха ожидается в центре и на востоке; на северо-востоке ночью от 5-15 до 10-25 мороза, днем от 2-11 до 5-20 мороза; на юге ночью от 15 мороза - 3 тепла до 3-20 мороза, днем от 8 мороза - 12 тепла до 10 мороза - 3 тепла; на юго-востоке страны ночью от 5 мороза - 3 тепла до 0-8 мороза, днем от 2-10 тепла до 0-10 мороза", - проинформировали синоптики.


 

В большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки

24.12.2021, 08:38 33631
В большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки
НУР-СУЛТАН. 24 ДЕКАБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 24 декабря 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На большую часть территории РК по-прежнему будет оказывать влияние северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронты, где ожидается снег, в южных регионах осадки (дождь, снег), лишь на западе республики преимущественно без осадков. По республике ожидается туман, гололед, усиление ветра на северо-западе, севере, востоке, в центре страны с низовой метелью", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На юге, севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются метель, гололед, усиление ветра до 15-20, на юге и востоке порывы 23-23 метров в секунду. 
 
На западе Павлодарской области ожидаются метель, гололед; на западе, севере усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Ночью на севере, в центре Карагандинской области ожидаются гололед, низовая метель; на юге туман; ночью на севере, востоке усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На северо-западе, западе Восточно-Казахстанской области ожидаются гололед, низовая метель; на западе и юге туман, ночью усиление ветра на западе; в центре до 15-20 метров в секунду. 
 
На севере, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидаются гололед, туман; днем на западе, северо-востоке и в горных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду 
 
На севере, юго-востоке Акмолинской области ожидаются низовая метель, туман; усиление ветра на севере, востоке до 15-20 метров в секунду. 
 
Ночью на юге Атырауской области ожидается туман. 
 
На юге Мангистауской области ожидается гололед. 
 
На юге Костанайской области ожидаются туман; ночью на севере, востоке низовая метель; усиление ветра на севере области до 15-20 метров в секунду. 
 
Алматинской области в районе Алакольских озер усиление ветра до 17-22 метров в секунду. 
 
На западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман, на горных перевалах усиление ветра 15-20 метров в секунду.

 

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