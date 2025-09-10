В СКО возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием полицейских

Рассказать друзьям

Алматы. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция Алматы провела масштабные рейдовые мероприятия, направленные на предупреждение дорожно-транспортных происшествий и повышение безопасности движения, в том числе с участием электросамокатов, - Полиция Алматы провела масштабные рейдовые мероприятия, направленные на предупреждение дорожно-транспортных происшествий и повышение безопасности движения, в том числе с участием электросамокатов, сообщает Polisia.kz.





За сутки выявлено более 800 нарушений законодательства о дорожном движении (с начала года - свыше 16 тысяч), допущенных пользователями самокатов, в том числе: 489 фактов несоблюдения требований, предъявляемых к участникам движения (статья 620 КоАП), 237 нарушений правил движения пешеходами и иными участниками (статья 615 КоАП), 11 фактов неисполнения родителями мер по обеспечению безопасности детей (статья 127 КоАП), 47 нарушений правил благоустройства (статья 505 КоАП), 23 факта загрязнения мест общего пользования (статья 434-2 КоАП).





Также зафиксированы случаи оставления электросамокатов на тротуарах и проезжей части, что создает помехи движению. На специализированную стоянку водворено 259 самокатов. Для усиленного патрулирования в местах их концентрации дополнительно выведено 50 маршрутов полицейских на самокатах.





Работа с пользователями электросамокатов продолжается: мы предупреждаем нарушения, разъясняем правила и при необходимости применяем меры, предусмотренные законом", - отметил начальник управления местной полицейской службы ДП Алматы Серик Шумаев.





Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием народу страны, высказался о ситуации электросамокатами.









Также появилась еще одна петиция о запрете арендных электросамокатов. Ее авторы заявляют, что кикшеринг стал угрозой для пешеходов. Они считают необходимым:



