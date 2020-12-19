В СКО здание церкви XIX века продали с аукциона за 34,5 тыс. тенге

Петропавловск. 18 декабря. Kazakhstan Today - В Северо-Казахстанской области церковь в центре села Новорыбинка Жамбылского района, построенную в 1864 году, продали с аукциона, передает Kazakhstan Today.

Давно не используемое здание церкви было выставлено на продажу в октябре этого года. Изначальную стоимость оценщики определили в 11,3 млн тенге, но желающих заплатить такую цену не нашлось, пишет Петропавловск.news

Поэтому аукцион был назначен повторно. В итоге здание реализовали с четвертого раза. Минимальная цена аукциона при этом была снижена до 1 тенге, и на торгах оно ушло в частную собственность за 34,5 тыс. тенге.

Фактически смысл аукциона состоял в том, чтобы у здания появился владелец, который сможет его содержать и восстанавливать.

Как сообщил Николай Волков, аким Кладбинского сельского округа, в составе которого находится село Новорыбинка, аукцион - единственный законный способ передать церковь с баланса государства в руки заинтересованных в восстановлении старинного здания организаций. Об аукционе была извещена Петропавловская и Булаевская епархия.

Здание выкупил фонд, занимающийся памятниками, намерения серьезные", - заявил Николай Волков.





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