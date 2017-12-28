В связи с закрытием автотрасс из-за непогоды порядка 200 пассажиров автобусов пересаживают на поезда

Астана. 27 декабря. Kazakhstan Today - В связи с закрытием автотрасс из-за непогоды более 200 пассажиров автобусов пересаживают на поезда, передает Kazakhstan Today.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями и закрытием автомобильных дорог в Южно-Казахстанской и Жамбылской областях, принимаются все необходимые меры для обеспечения своевременной доставки пассажиров до места назначения", - сообщили в пресс-службе АО "Пассажирские перевозки".

По информации компании, в настоящее время по станции Джамбул (Тараз) будет производиться вывоз порядка 200 пассажиров, которые приобрели билеты на автобусы межобластных сообщений, но не смогли выехать. Данные пассажиры будут распределены по следующим поездам: №21 Семипалатинск - Кызылорда; №55 Кокшетау - Кызылорда; №23 Алматы - Актобе.

"Структурные подразделения и центральный аппарат национального перевозчика продолжают работать в усиленном режиме", - отметили в пресс-службе.

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