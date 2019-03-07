Алматы. 18 октября. Kazakhstan Today - В связи со строительством дорог ряд микрорайонов Алматы временно отключат от газоснабжения, сообщили в пресс-службе "КазТрансГаз Аймак", передает Kazakhstan Today.





"С 22 октября по 27 октября 2018 года в Наурызбайском районе в связи со строительством дороги по проекту "Пробивка проспекта Абая", под отключение попадает 4499 вводов частного сектора и 8 вводов коллективного сектора в квадрате улиц: Садвакасова (микрорайон Достык) - Пионерская (микрорайон Достык) - Айбергенова (микрорайон Шугыла) - проспект Райымбека; микрорайоны, которые попадают под отключение: микрорайоны Калкаман-1,2, микрорайон Алтын Бесик", - сообщили в пресс-службе.





Также сообщается, что с 22 октября по 27 октября 2018 года в связи со строительством транспортной развязки (перенос подземного газопровода среднего давления) по адресу: Алатауский район, проспект Рыскулова, угол улицы Емцова и проведением аварийно-восстановительных работ по адресу: Алатауский район, проспект Рыскулова - река Алматинка под отключение от газоснабжения попадает 10 801 ввод частного сектора и 155 вводов коллективного сектора в квадрате улиц: Б. Момышулы - Райымбека - Северное кольцо - северная сторона вдоль БАКа (микрорайон Айгерим-1, микрорайоны Курылысши-1,2, микрорайон Акбулак, микрорайон Кок Кайнар, микрорайоны Шанырак-1,2, микрорайон Туркестан, микрорайон Заря Востока).





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