Астана. 12 декабря. Kazakhstan Today - В текущем году за сообщения о фактах коррупции поощрено 180 граждан на 25,8 млн тенге, передает Kazakhstan Today.





"Необходимо отметить, что немалое количество зарегистрированных коррупционных преступлений выявлено по заявлениям неравнодушных граждан. В текущем году за подтвердившиеся сообщения о фактах коррупции поощрено 180 граждан на 25,8 млн тенге", - сказала официальный представитель Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Жанна Бастарова на брифинге.

По ее информации, за 11 месяцев текущего года Национальным бюро по противодействию коррупции зарегистрировано 2432 уголовных правонарушения, из которых 1778, или 73%, являются коррупционными.





Больше половины из них приходятся на факты взяточничества - 56% (997 из 1778), хищений - 45% (793 из 1778).





Всего за коррупцию привлекаются 1096 должностных лица. Из них 20 руководителей республиканского уровня, 83 руководителя областного и 134 - городского и районного уровней.





В 2017 году по сравнению с 2016 годом зарегистрировано на 17,7% меньше коррупционных правонарушений. За 11 месяцев текущего года количество коррупционных преступлений снизилось еще на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.





Хотелось бы отметить, что в ряде регионов наблюдается значительное снижение коррупционных преступлений.





Невысокий уровень коррупции по сравнению с другими областями отмечается в Северо-Казахстанской, Павлодарской и Актюбинской областях.





Вместе с тем наблюдается значительное снижение в Жамбылской области - более чем на 45%, в Карагандинской области - более чем на 30%.





Позитивная тенденция по снижению уровня коррупции наблюдается в ряде центральных государственных органов. Здесь лидерами по улучшению ситуации являются министерства по инвестициям и развитию (с 84 до 32) и национальной экономики (с 16 до 6).





Существенное снижение числа коррупционных правонарушений мы отмечаем в сферах образования (на 23%, с 213 до 163) и социального обеспечения (на 56%, с 99 до 43).





В завершении позвольте еще раз напомнить, что по фактам коррупции каждый может обратиться в call-центр Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции для всех регионов республики - 1424, который работает по принципу 24/7. Граждане также могут обратиться с официальным письмом в наше Агентство, либо в дежурную часть Национального бюро, направить обращение на официальный блог председателя Агентства или на его личную электронную почту. По всем обращениям будут приняты меры незамедлительного реагирования", - сообщила Жанна Бастарова.





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