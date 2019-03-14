Власти Карагандинской области пообещали обеспечить прозрачность расследования убийства в ресторане

Караганда. 6 января. Kazakhstan Today - В Караганде представители властей встретили с родственниками парня, убитого в новогоднюю ночь в ресторане "Древний Рим", передает Kazakhstan Today.





Сегодня, в 10.00, в Караганде представители власти встретились с родственниками погибшего в ходе массовой драки 1 января в ресторане "Древний Рим". На встрече были даны подробные разъяснения о ходе проведения следствия", - сообщили в пресс-службе акима области.





По информации акимата, в это же время у здания департамента полиции в ожидании информации собралось 200-230 человек. Перед собравшимися выступил аким Карагандинской области Ерлан Кошанов. Он дал исчерпывающие пояснения о ходе следствия и дальнейших шагах расследования.





Аким заявил, что следствие взято под личный контроль генерального прокурора РК, и отметил, что все виновные лица будут наказаны. Власти пообещали, что процесс будет прозрачным и объективным", - отметили в пресс-службе.





В акимате подчеркнули, что во время встречи никаких нарушений закона не зафиксировано. На данный момент обстановка в городе и области спокойная, нарушений общественного порядка не допущено.





В пресс-службе также напомнили, что по данному факту органами правопорядка возбуждены уголовные дела по статьям "Убийство" и "Хулиганство" Уголовного кодекса РК. Создана и оперативно работает следственная группа. На сегодняшний день установлено 9 участников конфликта, 8 из которых взяты под стражу, один находится в международном розыске.





Обращаем внимание на тот факт, что потасовка произошла между двумя компаниями и не носила межнационального характера. Также напоминаем, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена ответственность по статье 274 УК РК (штраф в размере до 5000 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение свободы на срок до 7 лет, либо лишение свободы на тот же срок)", - предупредили в акимате.





Напомним, что в ночь на 1 января в ресторане "Древний Рим" Караганды произошел конфликт, перешедший в групповую драку, в которой погиб один человек, еще трое получили различные ножевые ранения. По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям 99 (Убийство) и 293 (Хулиганство) Уголовного кодекса РК. По информации прокуратуры области, потасовка произошла между двумя компаниями и не носила межнационального характера, так как в каждой из них присутствовали представители казахской и других национальностей.





Вместе с тем после происшествия в соцсетях и мессенджерах стали распространятся призывы к применению насилия по отношению к представителям определенной национальности. В этой связи 5 января департамент полиции Карагандинской области начал досудебное расследование по статье 174 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни).





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