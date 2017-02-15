Военный вертолет приземлился на трассе в Актюбинской области, чтобы уточнить дорогу

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Военный вертолет приземлился на трассе в Актюбинской области, чтобы уточнить дорогу15.02.2017
Общество  18:07

Астана. 15 февраля. Kazakhstan Today - Военный вертолет приземлился на трассе в Актюбинской области, чтобы экипаж смог уточнить дорогу, передает корреспондент агентства.

Сегодня в группе zello.aktobe в instagram появилось видео приземлившегося на трассе вертолета. Как отмечается в комментарии к видео, место приземления - трасса Актобе - Шымкент, возле посёлка Карабутак.

На видео мужчина выходит из кабины вертолета, подбегает к кабине стоящей у обочины фуры, говорит с водителем и убегает обратно. Все происходит в условиях сильной метели.

Также на видео слышны разговоры по рации. "Мужики заблудились. Прибежал, спрашивал: в какой стороне Актобе", - говорит голос в кадре.

В этой связи Министерство обороны РК распространило официальный комментарий, в соответствии с которым, вертолет произвел на трассе учебную посадку.

"Вертолет Ми-8МТ ВВС ВС РК выполнял учебно-боевую задачу, в ходе которой отрабатывал вопросы восстановления визуальной ориентировки, в том числе методом опроса. Экипаж произвел учебную посадку на автомобильную дорогу, уточнил местонахождение ближайших населенных пунктов, произвел взлет и завершил выполнение задачи. В настоящее время вертолет находится на аэродроме базирования", - проинформировали в ведомстве.

В Минобороны также отметили, что в соответствии с планом боевой подготовки летный состав армейской авиации выполняет полеты по маршруту с отработкой различных способов навигации и ведения ориентирования на местности (в полете), в том числе при ухудшении метеоусловий, согласно курсу летной подготовки.
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