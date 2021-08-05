Восемь казахстанцев собирались лететь в ОАЭ с поддельными ПЦР-тестами

АЛМАТЫ. 4 АВГУСТА - В Алматы транспортные полицейские задержали восемь человек, которые собирались вылететь в ОАЭ с поддельными ПЦР-тестами, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

30 июля текущего года в Международном аэропорту Алматы транспортные полицейские, совместно с сотрудниками обеспечения пассажирских перевозок аэропорта города, установили и задержали группу лиц, у которых были поддельные справки об отрицательном результате ПЦР", - сообщил заместитель начальника департамента полиции на транспорте МВД РК Сарыкул Жоланов.

Выяснилось, что все задержанные являются сотрудниками одной из частных фирм Алматы, руководство которой в качестве премии отличившимся работникам предоставило путевки в Дубай.

Правонарушители пояснили, что купили ПЦР-тесты через Интернет . По данным фактам начато досудебное расследование по статье УК РК "Использование заведомо подложного документа", - отметил Жоланов.

По его словам, это уже 11-й подобный факт, выявленный в аэропорту Алматы.

В пресс-службе ДПТ напомнили, что за использование заведомо подложного документа нарушителям может грозить штраф в размере до 160 МРП, исправительные или общественные работы, а также арест на срок до 40 суток.





Ранее сообщалось, что в Казахстане возбуждено 110 уголовных дел по подделке паспортов вакцинации и ПЦР-справок.

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