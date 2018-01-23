Все подразделения КТЖ переведены на особый режим работы

Астана. 22 января. Kazakhstan Today - В дни экстремально холодной погоды все подразделения АО "Национальная компания "Казахстан темир жолы" (КТЖ) переведены на особый режим работы, передает Kazakhstan Today.

"В отделениях железной дороги организовано круглосуточное дежурство аварийных бригад, принимаются оперативные меры по обеспечению безопасности движения поездов при сложных метеоусловиях", - сказал исполнительный директор Дирекции магистральной сети АО "НК "КТЖ" Б. Уали.

По его словам, "под особым контролем находятся система отопления, надлежащий температурный режим служебных помещений, постов электрической централизации и зданий вокзалов. Проводятся обходы и объезды путей, поддерживается постоянная связь со всеми смежными службами".

Под особым вниманием также работа средств рельсовой диагностики, состояние рельсового хозяйства, стыковых зазоров, воздушных стрелок, натяжение проводов ВЛ-10.

Стабильная работа железнодорожного транспорта в регионах также находится в зоне повышенного внимания, заверяют в пресс-службе нацкомпании.

По словам ведущего инженера Павлодарского отделения магистральной сети Б. Тайлакова, ситуация на железнодорожных путях региона стабильная. Около 600 специалистов ежедневно проводят плановые осмотры содержания путей. Павлодарские железнодорожники принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности движения и предотвращения чрезвычайных ситуаций.

В Костанае установлено круглосуточное дежурство руководителей предприятий региона. Как сообщил первый заместитель директора Костанайского отделения грузовых перевозок А. Шарсеитов, в объезде станций, путей, подразделений задействованы дополнительные работники. Путевые обходчики переведены на усиленный вариант несения дежурства.

Начальник оперативно-распорядительного отдела Акмолинского отделения грузовых перевозок Р. Буратаев сообщил, что в регионе разработан круглосуточный график дежурств ответственных лиц в вагонном эксплуатационном депо, локомотивном эксплуатационном депо, станциях. Каждый работник проходит инструктаж по соблюдению охраны труда в зимних условиях.

Меры безопасности приняты также в Акмолинском отделении магистральной сети.

"У нас работают и постоянно наготове 32 снегоуборочные и снегоочистительные машины, имеется стопроцентный запас дизельного топлива, угля, все котлы работают. Также сотрудники обеспечены спецодеждой, ведь они работают на улице, проверяют на путях контактные провода, оборудование, содержание воздушных стрелок", - сказала начальник отдела безопасности движения А. Иримбетова.

В Семейском отделении магистральной сети по Защитинскому региону рассказали, что при понижении температуры наружного воздуха работники Серебрянской и Защитинской дистанций пути проводят двойные обходы. Также составлен график, согласно которому руководители участков и филиалов делают объезды по участкам Оскемен-1 - Риддер, Оскемен-1 - Зыряновск, Оскемен-1 - Шемонаиха.

"Вся техника находится в исправном состоянии, заправлена топливом, включая снегоуборочную, снегоочистительную технику, дрезины, восстановительный и пожарный поезда. Одним словом, мобилизованы все средства филиалов для оперативного реагирования в случае возникновения нештатных ситуаций", - сказал ведущий инженер Семейского отделения магистральной сети по Защитинскому региону А. Сембинов.

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