Юрист предложил провести жесткую реформу МВД после событий в Жамбылской области

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Алматы. 10 февраля. Kazakhstan Today - Известный казахстанский юрист Ержан Есимханов прокомментировал события в Кордайском районе, напомнив о других трагичных эпизодах, причиной которых, по его мнению, послужила коррупция и непрофессионализм в рядах правоохранительных органов, передает Kazakhstan Today.

Самое поганое в цветущей и стопроцентной казахстанской коррупции - это то, что никто о ней особо не парится, пока не столкнется лично. То есть все знают, что где-то есть беспредел, где-то происходят какие-то жуткие вещи и вроде бы они даже рядом, но пока они не касаются друзей и близких, жить можно, и даже комфортно", - написал юрист на своей странице в Facebook .

В частности, он напомнил об убийстве известного фигуриста Дениса Тена, которое потрясло всю страну, отметив, что до этой трагедии "мы все жили в иллюзии, что где-то, может быть, небезопасно, но на улицах прекрасной старой Алматы безопасно точно".

И тут вдруг оказалось, что нет никакой прекрасной и благополучной старой Алматы. Что на ее улицах, рядом с ее арыками тебя точно так же могут ударить ножом представители той молодежи, которую благополучные жители Алматы предпочитали не замечать. Ударить потому, что это вот такое поколение выросло, которое не видит в убийстве ничего особенного. И ты можешь быть селебрити, чемпионом, любимцем народа, кем угодно, но ты получишь удар ножом наравне со всеми", - отметил Ержан Есимханов.

По его мнению, это происходит потому, что "казахстанская полиция, призванная охранять покой на улицах, деградировала окончательно и совершенно не контролирует ситуацию ни в городе, ни в стране".

Юрист указал на то, что после убийства Дениса Тена ситуация кардинально не изменилась, кражи тех же автозеркал продолжаются. "А полицейские все так же объявляют дурацкие рейды, и воюют с молодежью с плакатами, и занимаются другой полной фигней вместо того, чтобы выполнять свою прямую задачу - делать так, что на улицах было спокойно", - подчеркнул он.

А теперь вот ситуация с погибшими дунганами. И опять то же самое. Всем всегда было понятно, что в любом отдаленном районе или ауле нет никакого государства. Есть местные авторитеты, в число которых входят местный аким и местный главный полицейский, но они там далеко не самые авторитетные. И там творится все что угодно - главное, чтобы за уровень района не вышло. Да, слухи доходили. Да, новости докатывались. Похищения невест, ставшие нормой. Убийства, вроде как отдельные, к которым никто не хотел приглядываться, чтобы не разглядеть пугающую картину. Какие-то суды странные, какие-то отъемы собственности, какие-то уголовные дела. А сейчас шарахнуло. Шарахнуло по-настоящему. Крупный, серьезный, давно зревший конфликт. И полное бессилие местных властей, явно давно и серьезно встроенных во все местные схемы и поэтому понятия не имеющих, что делать", - говорится в сообщении.

В этой связи Есимханов призвал провести жесткую реформу МВД "с тотальной чисткой всех этих местных князьков и царьков". "Никаких полумер, никаких замен одних лиц на другие. Борьба с коррупцией, безжалостная, беспощадная. Настоящая. А иначе все будет только хуже", - заключил юрист.

В результате пожаров повреждены 36 жилых домов, 11 коммунальных объектов и 44 автомобиля. Начато досудебное производство по статьям 272 (Организация и участие в массовых беспорядках) и 99 УК РК (Умышленное убийство). Изъято 2 охотничьих ружья, 2 пистолета, 54 бутыли с зажигательной смесью.

По данным МВД, причиной массовых беспорядков стал дорожный конфликт, после которого в мессенджерах начали распространяться провокационные призывы. На сегодняшний день провокатор установлен

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