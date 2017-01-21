За публикацию видео "перестрелки в Аягозе" женщину приговорили к ограничению свободы и принудительному труду

Усть-Каменогорск. 20 января. Kazakhstan Today - В Аягозском районном суде Восточно-Казахстанской области вынесен обвинительный приговор женщине, которая разместила на своем канале YouTube видео, на котором якобы запечатлена перестрелка в городе.

Видеозапись, на которой запечатлена, предположительно, полицейская погоня, перерастающая в перестрелку со злоумышленниками, быстро распространилась по мессенджерам и социальным сетям в начале декабря 2016 года. В тексте, комментирующем видео, значилось, что действие якобы происходит в Аягозе. Публикация вызвала бурную реакцию казахстанских интернет-пользователей, передает Kazakhstan Today.

Сотрудники ДВД ВКО оперативно опровергли информацию и предупредили об уголовной ответственности за распространяемые "фейки", пишет YK-news.kz

"Это видео и ранее распространялось в социальных сетях, с обозначением различных городов Российской Федерации. Наши сотрудники изучили кадры на записи и пришли к выводу, что видео никак не связано с нашим регионом", - сообщили в пресс-службе ДВД ВКО.

Расследование привело к 26-летней безработной жительнице Аягоза. Она заявила, что получила видеозапись по WhatsApp от знакомого, решив, что перестрелка действительно происходит в городе. Не разобравшись в происхождении записи, горожанка опубликовала видео на своем канале YouTube с комментарием о том, что ЧП случилось в Аягозе, и предупреждением не выходить на улицу.

В суде девушка раскаялась и сказала, что допустила правонарушение по незнанию. Суд решил, что можно не лишать подсудимую свободы. Однако и штраф она выплачивать не сможет по причине отсутствия постоянной работы.

В итоге суд приговорил девушку к двум годам ограничения свободы и принудительному труду по 240 часов в год за распространение заведомо ложной информации с использованием сетей телекоммуникаций. Приговор пока не вступил в законную силу.

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