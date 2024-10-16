Здорового человека 17 лет держали в психоневрологическом диспансере в Павлодарской области

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Астана. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Бюро национальной статистики в июле 2024 года провело очередное ежегодное обследование взрослого населения по поводу потреблении табака.





Полученные результаты показали, что из общего числа обследованных членов домашних хозяйств в настоящее время курят табак 20,7% населения (в 2023 году - 19,4%), или 39,8% мужчин, 7,6% женщин.





Доля курящих табак в сельской местности составила 22,3%, в городской местности - 20%. Среди регионов наибольшая доля курящих зафиксирована в Восточно-Казахстанской области (27,6%).



