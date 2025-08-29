Жаркая погода без осадков ожидается в Казахстане в четверг

Рассказать друзьям

Алматы. 27 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 27 августа в Алматы открылась международная выставка "Великолепный Китай: искусство и красота Синьцзяна", объединяющая живопись и фотографии китайских художников. Экспозиция стала важным шагом в развитии культурного диалога Казахстана и Китая.





Экспозиция развернута в Центральном государственном музее Республики Казахстан при содействии генерального консульства КНР в Алматы, Всекитайской ассоциации работников культуры и искусства и Ассоциации работников культуры и искусства СУАР.









Синьцзян исторически является важнейшими воротами между Китаем и Западом, а также ключевой зоной экономического пояса Шелкового пути. В 2025 году исполняется 70 лет со дня образования Синьцзян-Уйгурского автономного района. Этот регион соединяет Китай и страны Центральной Азии живописными горами и реками. Казахстан и Китай имеют давние традиции культурного обмена и широкие перспективы сотрудничества. 2025-2026 годы объявлены Годом высококачественного развития взаимодействия между Китаем и Центральной Азией.









Сегодня Казахстан и Китай активно развивают культурные инициативы в рамках программы "Один пояс, один путь", цель которых - популяризация исторического наследия, обмен опытом и укрепление связей между народами. Выставка "Великолепный Китай: искусство и красота Синьцзяна" стала одним из значимых проектов, воплотившим эти идеи.









На протяжении двадцати лет наш музей сотрудничает с генеральным консульством Китая. Каждый год мы представляем новые выставки совершенно разного формата. Они посвящены разным темам. Мы проводили выставку, посвященную борьбе с бедностью в Китае, развитию образования. Казахстанцы любят Китай и с удовольствием посещают наши экспозиции. К нам приезжает очень много туристов из Китая, ведь мы соседи, между нашими странами безвизовый режим. Каждый день в наш музей приходит порядка тысячи человек, и преобладающая часть - это китайские делегации", - поделилась руководитель отдела внешних связей Анна Кущенко.









Экспозиция открывает перед зрителями красоту и силу Синьцзяна. Каждая работа - это путешествие по региону, диалог культур и взгляд в будущее. Картины и фотографии не только передают дух и трудолюбие жителей всех национальностей, создающих современный облик региона, но и символизируют перспективы сотрудничества Китая и Центральной Азии на пути к общему развитию.









На выставке представлено около 40 работ, отражающих природное великолепие и культурное наследие Синьцзяна: величественные горные хребты Памира, пастбищные угодья, леса и реки, городские пейзажи Урумчи, сцены повседневной жизни и труда. Все это позволяет зрителю ощутить гармонию природы, человека и культуры.





Жители и гости Алматы смогут познакомиться с искусством и культурой Синьцзяна с 27 августа по 10 сентября 2025 года.



