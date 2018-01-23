Итальянская полиция провела обыск у казахстанских биатлонистов, прибывших для участия в Кубке мира

Астана. 22 января. Kazakhstan Today - Итальянская полиция провела обыск у казахстанских биатлонистов, прибывших в эту страну для участия в Кубке мира, передает Kazakhstan Today.

"В связи с появившейся в ряде СМИ информации об обыске казахстанских биатлонистов, приехавших на Кубок мира в Италию, Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК сообщает, что казахстанские биатлонисты - "чистые" биатлонисты! У Комитета нулевая терпимость к фактам принятия допинга. Во время обыска все процедуры были соблюдены, итальянские полицейские ничего запрещенного у наших спортсменов не обнаружили", - цитирует портал 24.kz сообщение ведомства.

По итогам обыска был составлен протокол, согласно которому у представителей итальянской полиции нет каких-либо претензий к спортсменам сборной Казахстана.

В сообщении отмечается, что Международный союз биатлонистов (IBU) официально уведомил представителей Союза биатлонистов Казахстана о начале официального разбирательства по этому делу перед антидопинговым слушанием по итогам обыска.

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