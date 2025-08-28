27.08.2025, 08:36 8666
"Кайрат" обыграл "Селтик" и впервые в истории вышел в Лигу чемпионов
Фото: Instagram/f.c.kairat
Алматы. 27 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы прошел матч решающей стадии Лиги чемпионов между местным "Кайратом" и шотландским "Селтиком", передает корреспондент агентства.
В основное время футболисты сыграли вничью со счетом 0:0, а в серии пенальти удача была на стороне казахстанского клуба - 3:2. Темирлан Анарбеков отразил три удара шотландцев.
Теперь "Кайрат" впервые в истории сыграет на общем этапе Лиги чемпионов.
Квалифицировались! "Кайрат" из Алматы вышел в общий этап Лиги чемпионов", - сообщается на официальной странице Лиги чемпионов в Instagram.
24.08.2025, 15:39 23021
Казахстанцы завоевали две серебряные медали на ЧМ по пожарно-спасательному спорту
Фото: gov.kz
Москва. 24 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанцы завоевали две серебряные медали на чемпионатах мира по пожарно-спасательному спорту в российском городе Саранске, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Первый день соревнований ознаменовался высокими результатами для казахстанской сборной. В подъеме по штурмовой лестнице на второй этаж учебной башни среди юношей Боков Никита показал результат 7,26 секунды, установив новый национальный рекорд Республики Казахстан и завоевав серебряную медаль. Среди девушек в аналогичной дисциплине Анастасия Бунякина вошла в финал и заняла почетное второе место, став серебряным призером чемпионата", - заявили в министерстве.
Подчеркивается, что по итогам командного зачета юношеская и женская сборные Казахстана заняли третьи места.
Ранее бронзовую медаль на чемпионате мира завоевал казахстанский борец.
16.08.2025, 09:47 65296
Елена Рыбакина победила первую ракетку мира
Фото: Sports.kz
Вашингтон. 16 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина обыграла первую ракетку мира - белоруску Арину Соболенко в четвертьфинале турнира серии WTA 1000 в американском городе Цинциннати, сообщает Sports.kz.
Рыбакина неожиданно победила Соболенко в двух сетах - 6:1, 6:4 - и вышла в полуфинал. Отметим, что фаворитом в этой встрече считалась первая ракетка мира. Ранее по ходу турнира Елена Рыбакина также обыграла мексиканскую теннисистку Ренату Сарасуа, бельгийку Элизе Мертенс и американку Мэдисон Киз", - говорится в сообщении.
В мае Елена Рыбакина выиграла турнир WTA 500 во Франции.
10.08.2025, 11:11 94016
Казахстан завоевал первое золото на чемпионате Азии по боксу
Фото: sports.kz
Бангкок. 10 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская боксерша Куралай Егинбайкызы выступила в финале молодежного чемпионата Азии от World Boxing в Бангкоке, сообщает Sports.kz.
В финальном поединке в весовой категории до 80 килограммов на турнире среди спортсменок до 19 лет Егинбайкызы сразилась с индианкой Критикой Васан и добилась победы раздельным решением судей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Куралай Егинбайкызы принесла Казахстану первую золотую медаль на турнире. Всего в составе сборной Казахстана U-19 семь боксеров.
03.08.2025, 09:30 121111
Бронзовую медаль на чемпионате мира завоевал казахстанский борец
Фото: t.me/Madeniet_zhane_sport_ministrligi
Афины. 3 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Бронзовую медаль на чемпионате мира U17 по вольной борьбе, который проходит в Афинах, завоевал казахстанский спортсмен Касымбек Динмухамед, сообщает Федерация греко-римской, вольной и женской борьбы РК.
Касымбек Динмухамед Алтынбекулы, защищавший честь страны по вольной борьбе в весовой категории 80 килограммов, вошел в тройку чемпионата мира и завоевал бронзовую медаль", - говорится в сообщении.
Ранее Казахстан завоевал три золотые медали на старте молодежного ЧА по греко-римской борьбе.
30.07.2025, 18:08 134961
Казахстан завоевал бронзу на чемпионате мира по фехтованию
Фото: НОК РК
Тбилиси. 30 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Команда Казахстана по фехтованию на шпаге завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира в Тбилиси, сообщили в Национальном олимпийском комитете РК.
Страну в командных соревнованиях представляли Руслан Курбанов, Вадим Шарлаимов, Эльмир Алимжанов, Кирилл Проходов. В противостоянии за третье место казахстанцы сразились с именитой сборной Франции. Наши шпажисты начали доминировать с самого начала встречи. И в итоге спортсменам удалось удержать преимущество, выиграв французов с крупным счетом. Противостояние завершилось со счетом 45:31", - говорится в сообщении.
Как отметили в НОК, Казахстан впервые в истории завоевал медаль чемпионата мира в командных соревнованиях. В 2023 году Руслан Курбанов принес стране историческую бронзу в индивидуальном зачете.
23.07.2025, 10:42 150256
Казахстанский таеквондист завоевал золотую медаль Универсиады-2025
Фото: НОК РК
Берлин. 23 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский таеквондист Самирхон Абабакиров завоевал золотую медаль Универсиады-2025, которая в эти дни проходит в Германии, сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета РК.
Абабакиров поднялся на первую ступень пьедестала в весовой категории до 63 килограммов. В финале казахстанец оказался сильнее Омера Дайоглу из Турции.
Отметим, что он стал первым казахстанцем, кто стал золотым медалистом на текущей Универсиаде. Также в активе сборной шесть бронзовых наград.
22.07.2025, 17:02 154686
Бибисара Асаубаева получила титул гроссмейстера
Фото: fide_chess
Батуми. 22 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева завоевала престижный титул гроссмейстера, сообщили в пресс-службе Международной федерации шахмат (FIDE).
В грузинском городе Батуми состоялось заседание совета Международной федерации шахмат. Одним из ключевых моментов встречи стало утверждение 10 новых гроссмейстеров. Среди них 21-летняя Бибисара Асаубаева из Казахстана, которая стала второй казахстанкой и 43-й женщиной-игроком в истории, завоевавшей престижный титул гроссмейстера", - говорится в сообщении.
Ранее звания гроссмейстера удостаивалась Жансая Абудумалик.
На днях Бибисара Асаубаева стала участницей одного из самых престижных шахматных турниров мира - Freestyle Chess Grand Slam 2025 в Лас-Вегасе. Это был закрытый элитный турнир с участием сильнейших шахматистов планеты: Магнуса Карлсена, Фабиано Каруаны, Хикару Накамуры и многих других.
Лидер женской сборной Казахстана стала третьей шахматисткой в мировой истории, кто получила право сразиться с мужчинами и сильнейшими гроссмейстерами планеты. Ранее на подобных турнирах среди женщин участвовали лишь две шахматистки - венгерка Юдит Полгар и китаянка Хоу Ифань", - отметили в федерации.
29.06.2025, 09:44 251291
Анна Данилина выиграла турнир WTA в Великобритании
Фото: ФТК
Лондон. 29 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская теннисистка Анна Данилина в дуэте с чешкой Марией Боузковой стала победительницей турнира WTA 250 в Истборне в Великобритании, сообщили в пресс-службе Федерации тенниса Казахстана.
В финале Данилина и Боузкова обыграли Се Шувэй (Тайвань) / Майя Джойнт (Австралия) - 6:4, 7:5", - говорится в сообщении.
На счету Анны Данилиной 13 титулов на турнирах WTA в парном разряде: один титул WTA 1000, два титула WTA 500, семь титулов WTA 250 и три титула WTA 125. В 2023 году Данилина выиграла US Open вместе с финном Харри Хелиёваарой в миксте.
