Казахстанская шахматистка выиграла чемпионат мира по рапиду

Лима. 26 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - 19-летняя алматинка Ксения Балабаева выиграла в столице Перу чемпионат мира 2025 года по рапиду среди юниоров до 20 лет, сообщает пресс-служба Казахстанской федерации шахмат.





С 23 по 28 сентября в отеле Sheraton Lima Centro Histórico в Лиме проходит чемпионат мира по рапиду и блицу среди юниоров до 20 лет - FIDE World Junior Rapid and Blitz Chess Championship 2025.





В категории Open казахстанских участников нет, а в категории Girls играют гроссмейстер среди женщин (WGM) Ксения Балабаева (рейтинг в рапиде на 1 сентября - 2287/рейтинг в блице - 2308), WGM Лия Курмангалиева (2150/2174) и международный мастер среди женщин (WIM) Амина Кайрбекова (2259/2091).





23-25 сентября 113 участников из 20 стран разыграли награды в рапиде 15+10 (15 минут на партию с добавлением 10 секунд за каждый ход, начиная с первого), 9 туров по швейцарской системе.





У девушек после двух дней лидировала с 5 очками Ксения Балабаева. Заключительный день соревнований 19-летняя алматинка начала с победы над Умидой Омоновой, после чего уверенными ничьими с Анной Журовой и Афрузой Хамдамовой обеспечила себе первое место.





К сожалению, даже три победы в последний день не позволили Амине Кайрбековой компенсировать провал второго дня (лишь полочка в 3 партиях). Тогда как Лию Курмангалиеву, напротив, подвел финиш.





У юношей перед последним днем лидировало трио из Узбекистана - гроссмейстер (GM) Мухиддин Мадаминов, международные мастера (IM) Хумоюн Бегмуратов и Мухаммадзохид Суяров. 16-летний Суяров и стал чемпионом мира по рапиду.





26 сентября - день отдыха. 27-28 сентября будут разыграны награды в блице 3+2 (3 минуты на партию с добавлением 2 секунд за каждый ход, начиная с первого), 9 туров по швейцарской системе.