26.09.2025, 19:53 8701
Казахстанская шахматистка выиграла чемпионат мира по рапиду
113 участников из 20 стран разыграли награды в рапиде 15+10.
Лима. 26 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - 19-летняя алматинка Ксения Балабаева выиграла в столице Перу чемпионат мира 2025 года по рапиду среди юниоров до 20 лет, сообщает пресс-служба Казахстанской федерации шахмат.
С 23 по 28 сентября в отеле Sheraton Lima Centro Histórico в Лиме проходит чемпионат мира по рапиду и блицу среди юниоров до 20 лет - FIDE World Junior Rapid and Blitz Chess Championship 2025.
В категории Open казахстанских участников нет, а в категории Girls играют гроссмейстер среди женщин (WGM) Ксения Балабаева (рейтинг в рапиде на 1 сентября - 2287/рейтинг в блице - 2308), WGM Лия Курмангалиева (2150/2174) и международный мастер среди женщин (WIM) Амина Кайрбекова (2259/2091).
23-25 сентября 113 участников из 20 стран разыграли награды в рапиде 15+10 (15 минут на партию с добавлением 10 секунд за каждый ход, начиная с первого), 9 туров по швейцарской системе.
У девушек после двух дней лидировала с 5 очками Ксения Балабаева. Заключительный день соревнований 19-летняя алматинка начала с победы над Умидой Омоновой, после чего уверенными ничьими с Анной Журовой и Афрузой Хамдамовой обеспечила себе первое место.
К сожалению, даже три победы в последний день не позволили Амине Кайрбековой компенсировать провал второго дня (лишь полочка в 3 партиях). Тогда как Лию Курмангалиеву, напротив, подвел финиш.
У юношей перед последним днем лидировало трио из Узбекистана - гроссмейстер (GM) Мухиддин Мадаминов, международные мастера (IM) Хумоюн Бегмуратов и Мухаммадзохид Суяров. 16-летний Суяров и стал чемпионом мира по рапиду.
26 сентября - день отдыха. 27-28 сентября будут разыграны награды в блице 3+2 (3 минуты на партию с добавлением 2 секунд за каждый ход, начиная с первого), 9 туров по швейцарской системе.
18.09.2025, 18:16 54146
Президент наградил казахстанских боксеров за победу на ЧМ
У Казахстана очень высокий потенциал в боксе, отметил Токаев
Фото: Акорда
Астана. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил победителей и призеров чемпионата мира по боксу, сообщает пресс-служба главы государства.
Единоборства всегда занимали особое место в нашем обществе. В частности, казахстанский бокс, у истоков которого был знаменитый Шокыр Болтекулы, имеет свою уникальную историю. С середины прошлого века многие наши спортсмены получили мировое признание. В годы независимости славные традиции старшего поколения не прервались. Из 15 золотых медалей, завоеванных нашей страной на летних Олимпийских играх, семь принадлежат боксерам. Мы верим, что эта преемственность найдет достойное продолжение, ведь для этого имеются все возможности", - заявил президент.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в стране созданы необходимые условия для занятий спортом молодежи, большое внимание уделяется улучшению инфраструктуры
Открываются новые спортивные залы и секции для детей. В сельской местности возводятся современные спортивные комплексы. По моему поручению в этом году будет открыт Национальный университет спорта. Принимаются и другие меры. У нашей страны очень высокий потенциал в боксе, который признают на международной спортивной арене. Наши спортсмены - очень талантливые и целеустремленные, среди них немало чемпионов мира. Государство уделяет приоритетное внимание развитию боксу. Работа в этом направлении должна быть комплексной. Перед нами стоит важная задача - сделать бокс национальным видом спорта", - сказал глава государства.
По словам президента, итоги первого чемпионата мира под эгидой World Boxing стали результатом слаженной работы всей национальной команды: боксеров, тренеров, менеджеров, спортивных врачей, функционеров.
Поэтому наряду с непосредственными триумфаторами важно всемерно поддерживать и чествовать всех, кто внес вклад в это весомое достижение. Учитывая высокую конкуренцию и современные тенденции развития бокса, нужно постоянно вовлекать в процесс подготовки сборной новых специалистов, активно использовать передовые инновационные решения", - отметил он.
Напомним, казахстанские боксеры завоевали две золотые и одну серебряную медали на ЧМ.
15.09.2025, 13:44 70001
Не имеющий аналогов в Центральной Азии гребной канал открыли в Туркестане
Фото: Минтуризма и спорта РК
Туркестан. 15 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестане сдан в эксплуатацию уникальный спортивный объект - гребной канал. Спортивный комплекс не имеет аналогов в Центральной Азии и полностью соответствует стандартам ICF (Международной федерации каноэ) и FISA (Международной федерации академической гребли), сообщили в Министерстве туризма и спорта Казахстана.
По информации Минспорта, общая площадь канала составляет 100 га, длина - около 2,5 км. Комплекс совмещает несколько функций: проведение международных соревнований по академической гребле, байдарке и каноэ (включая этапы Кубка мира и Кубка Азии), а также обеспечение регулярных тренировок спортсменов. Помимо этого, вода из канала используется для ирригационной системы города, а также для орошения зеленого пояса. Также на территории комплекса расположены городской пляж протяженностью около 1 км, гостиница, трибуна для зрителей.
Ожидается, что гребной канал будет играть роль ключевой инфраструктурной площадки, опорного центра для развития академической гребли в Казахстане, обеспечивая подготовку национальных сборных и развитие молодого поколения спортсменов.
В ведомстве отметили, на сегодняшний день в Казахстане академическая гребля, гребля на байдарках и каноэ, гребной слалом развивается в 12 регионах. Этими видами спорта регулярно занимается 6131 человек, их тренируют 174 специалиста.
Академическая гребля - один из самых "медалеемких" видов спорта: на Олимпиаде разыгрывается 14 комплектов медалей, на чемпионатах мира программа еще шире - более 20 дисциплин. Это дает странам возможность собрать большую коллекцию медалей и заявить о себе сразу в нескольких категориях. Благодаря множеству дисциплин академическая гребля позволяет развивать как индивидуальные навыки, так и командную работу", - добавили в пресс-службе ведомства.
15.09.2025, 08:36 72961
Сборная Казахстана выиграла командный зачет чемпионата мира по боксу
Фото: gov.kz, НОК
Астана. 15 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Ливерпуле (Великобритания) завершился чемпионат мира по боксу. Сборная Казахстана завоевала на нем десять медалей, семь из которых являются золотыми. В общем зачете наши боксеры заняли первое место (семь золотых медалей, одно серебро и две бронзы), сообщает НОК РК.
На втором месте расположился Узбекистан - шесть золотых медалей, два серебра, три бронзы. Индия стала третьей, завоевав два золота, одно серебро и одну бронзу.
Напомним, первыми стали Алуа Балкибекова (до 51 кг), Санжар Ташкенбай (до 50 кг), Махмуд Сабырхан (до 55 кг), Аида Абикеева (до 65 кг), Наталья Богданова (до 70 кг), Торехан Сабырхан (до 70 кг), Айбек Оралбай (свыше 90 кг).
Назым Кызайбай (до 48 кг) финишировала второй. Виктория Графеева (до 60 кг) и Елдана Талипова (свыше 80 кг) отметились бронзовой наградой.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахских боксеров, завоевавших золотые медали на первенстве планеты.
14.09.2025, 19:08 77151
Казахстанские боксеры завоевали две золотые и одну серебряную медали на ЧМ
Фото: olympic.kz
Лондон. 14 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские боксеры завоевали две золотые и одну серебряную медали на чемпионате мира в Великобритании, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.
В частности, казахстанский боксер Махмуд Сабырхан завоевал золотую медаль.
В финале весовой категории до 55 килограммов Махмуд бился против Рафаэля Лозано. Сабырхан уверенно забрал первые два раунда. И практически приблизился к победе на мировом первенстве", - говорится в сообщении.
Также боксер Санжар Ташкенбай одержал победу в финале чемпионата мира по боксу. Он стал лучшим в весовой категории до 50 килограммов. А казахстанка Назым Кызайбай завоевала серебряную медаль на ЧМ. Спортсменка стала второй в весовой категории до 48 килограммов.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Санжара Ташкенбая и Махмуда Сабырхана с завоеванием золотых медалей и Назым Кызайбай с серебром, сообщает Акорда.
Он пожелал победы всем казахстанским боксерам, которым еще предстоят финальные бои мирового первенства.
Напомним, в прошлом месяце казахстанская боксерша Куралай Егинбайкызы выступила в финале молодежного чемпионата Азии от World Boxing в Бангкоке.
30.08.2025, 15:56 143826
Стала известна дата матча между казахстанским "Кайратом" и испанским "Реал Мадридом"
Фото: Instagram/f.c.kairat
Алматы. 30 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Алматинский "Кайрат" сыграет с испанским "Реал Мадридом" на своем поле 30 сентября в 21.45 по времени Астаны.
Для королевского клуба это будет первый в истории визит в Казахстан. Помимо "Реала" подопечные Рафаэля Уразбахтина сыграют в Лиге Чемпионов дома с "Брюгге", "Пафосом" и "Олимпиакосом", а на выезде - с лондонским "Арсеналом", "Интером" из Милана и "Копенгагеном", - сообщает Sports.kz.
Расписание матчей опубликовано на сайте UEFA.
В общей сложности "Кайрат" проведет 8 игр:
- 18 сентября, 00.00 - матч со "Спортингом" (Португалия);
- 30 сентября, 21:45 - матч с "Реалом" (Алматы);
- 6 ноября, 02.00 - с "Интером" (Милан);
- 26 ноября 23.45 - с "Копенгагеном" (Копенгаген);
- 9 декабря, 21.30 - с "Олимпиакосом" (Алматы);
- 20 января, 21.30 - с "Брюгге" (Алматы);
- 29 января 02.00 - заключительная игра с "Арсеналом" (Лондон).
В расписании указано местное время (прим. ред.)
Фаза Лиги чемпионов 2025/26 стартует 16 сентября и продлится до финала в Будапеште 30 мая. Лучшие из лучших будут бороться за звание элитной команды Европы", - говорится в официальном сообщении УЕФА.
Финал Лиги чемпионов 2026 года запланирован на субботу, 30 мая 2026 года на Пушкаш Арене в столице Венгрии Будапеште. Он ознаменует собой завершение 71-го сезона этого элитного клубного турнира Европы и 34-го с момента его переименования в Лигу чемпионов УЕФА.
Напомним, 27 августа "Кайрат" обыграл на своем поле шотландский "Селтик" и впервые в истории вышел в Лигу чемпионов.
27.08.2025, 08:36 161901
"Кайрат" обыграл "Селтик" и впервые в истории вышел в Лигу чемпионов
Фото: Instagram/f.c.kairat
Алматы. 27 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы прошел матч решающей стадии Лиги чемпионов между местным "Кайратом" и шотландским "Селтиком", передает корреспондент агентства.
В основное время футболисты сыграли вничью со счетом 0:0, а в серии пенальти удача была на стороне казахстанского клуба - 3:2. Темирлан Анарбеков отразил три удара шотландцев.
Теперь "Кайрат" впервые в истории сыграет на общем этапе Лиги чемпионов.
Квалифицировались! "Кайрат" из Алматы вышел в общий этап Лиги чемпионов", - сообщается на официальной странице Лиги чемпионов в Instagram.
24.08.2025, 15:39 176256
Казахстанцы завоевали две серебряные медали на ЧМ по пожарно-спасательному спорту
Фото: gov.kz
Москва. 24 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанцы завоевали две серебряные медали на чемпионатах мира по пожарно-спасательному спорту в российском городе Саранске, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Первый день соревнований ознаменовался высокими результатами для казахстанской сборной. В подъеме по штурмовой лестнице на второй этаж учебной башни среди юношей Боков Никита показал результат 7,26 секунды, установив новый национальный рекорд Республики Казахстан и завоевав серебряную медаль. Среди девушек в аналогичной дисциплине Анастасия Бунякина вошла в финал и заняла почетное второе место, став серебряным призером чемпионата", - заявили в министерстве.
Подчеркивается, что по итогам командного зачета юношеская и женская сборные Казахстана заняли третьи места.
Ранее бронзовую медаль на чемпионате мира завоевал казахстанский борец.
16.08.2025, 09:47 213306
Елена Рыбакина победила первую ракетку мира
Фото: Sports.kz
Вашингтон. 16 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина обыграла первую ракетку мира - белоруску Арину Соболенко в четвертьфинале турнира серии WTA 1000 в американском городе Цинциннати, сообщает Sports.kz.
Рыбакина неожиданно победила Соболенко в двух сетах - 6:1, 6:4 - и вышла в полуфинал. Отметим, что фаворитом в этой встрече считалась первая ракетка мира. Ранее по ходу турнира Елена Рыбакина также обыграла мексиканскую теннисистку Ренату Сарасуа, бельгийку Элизе Мертенс и американку Мэдисон Киз", - говорится в сообщении.
В мае Елена Рыбакина выиграла турнир WTA 500 во Франции.
