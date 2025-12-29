Казахстанские штангисты завоевали четыре золотые медали на турнире в Кыргызстане

Фото: Турар Казангапов, НОК РК

Астана. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Геннадий Головкин официально включен в Международный зал славы бокса (International Boxing Hall of Fame). Он стал первым в истории представителем Казахстана, удостоенным этого статуса, - Геннадий Головкин официально включен в Международный зал славы бокса (International Boxing Hall of Fame). Он стал первым в истории представителем Казахстана, удостоенным этого статуса, сообщает НОК РК.





Его включение в Международный зал славы - это не просто награда за успехи, а признание спортсмена, который оставил глубокий след в истории мирового бокса и продолжает влиять на развитие спорта уже за пределами ринга. Имя Геннадия Головкина теперь официально стоит рядом с именами тех, кто формировал мировую историю бокса, получив статус легенды. В разные годы в Международный зал славы бокса включили Мухаммеда Али, Майка Тайсона, Флойда Мейвезера, Мэнни Пакьяо", - проинформировали в комитете.





Отмечается, что любительская карьера Геннадия Головкина входит в число самых успешных в средней весовой категории.





Он провел 350 поединков, одержав 345 побед. На протяжении многих лет он являлся лидером сборной Казахстана. После перехода в профессионалы Геннадий Головкин стал одним из наиболее доминирующих чемпионов среднего веса XXI века. В его активе 45 боев, в которых он одержал 37 побед нокаутом и долгое время был лидером мирового рейтинга P4P (pound-for-pound). На протяжении профи-карьеры он владел титулами чемпиона мира по версиям WBA, WBC, IBF и IBO и престижного пояса журнала The Ring", - сообщили в НОК.





После подписания контракта с HBO Геннадий Головкин быстро стал главной звездой премиум-канала. Его бои регулярно собирали внимание зрителей, а нокаутирующий стиль и доминирование в среднем весе сделали его востребованным спортсменом на мировой арене и укрепили статус глобальной величины бокса.





Его серия из 23 побед нокаутом подряд на протяжении девяти лет стала самой длинной в истории дивизиона. При этом Головкин провел 21 успешную защиту титулов среднего веса, что стало рекордным показателем. Его процент досрочных побед, превышающий 90 процентов, был зафиксирован Книгой рекордов Гиннесса как один из самых высоких среди чемпионов мира, что также делает его одним из величайших боксеров современности.





Сегодня Геннадий Головкин представляет страну уже на другом уровне - управленческом. Он возглавляет Национальный олимпийский комитет Казахстана и федерацию World Boxing, став первым казахстанцем, кто стал президентом международной спортивной организации.







