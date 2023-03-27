Елена Рыбакина вышла в четвертый круг Miami Open  

Фото: Sports.kz

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Астана. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сборная Казахстана сенсационно победила Данию в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024 со счетом 3:2.





Матч проходил в Астане и завершился волевой победой казахстанцев - 3:2, сообщает Sports.kz.





Сначала у датчан дублем отметился Расмус Хёйлунн (21-я и 36-я минуты), но во втором тайме уже забивали только хозяева. На 73-й минуте Бактиер Зайнутдинов отличился с пенальти, на 86-й невероятным голом отметился Асхат Тагыберген, а точку в матче на 86-й поставил Абат Аймбетов.





Таким образом, сборная Казахстана выиграла первый матч в нынешнем отборочном цикле. Напомним, казахстанские футболисты стартовали в отборе на Евро-2024 с домашнего поражения от команды Словении - 1:2.









17 июня сборная Казахстана на выезде встретится с Сан-Марино.





Казахстан - Дания 3:2 (0:2).





Голы: Хейлунн 21 (0:1), Хейлунн 36 (0:2), Зайнутдинов с пенальти 73 (1:2), Тагыберген 86 (2:2), Аймбетов 89 (3:2).





Удаление: Аймбетов 90+5.



