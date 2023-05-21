Рыбакина вышла в финал турнира серии WTA 1000  

Фото: ktf.kz

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Рим. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Шестая ракетка мира, чемпионка Уимблдона-2022 Елена Рыбакина обыграла Елену Остапенко и вышла в финал турнира серии WTA 1000 в Риме, - Шестая ракетка мира, чемпионка Уимблдона-2022 Елена Рыбакина обыграла Елену Остапенко и вышла в финал турнира серии WTA 1000 в Риме, сообщает Федерация тенниса Казахстана.





В полуфинальном матче казахстанка со счетом 6:2, 6:4 обыграла победительницу открытого чемпионата Франции - 2017, 20-ю ракетку мира Елену Остапенко из Латвии. Рыбакина 6 раз подала на вылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти.





В финале престижных соревнований лидер женской сборной Казахстана сразится с украинкой Ангелиной Калининой (47 WTA).





Решающий матч состоится сегодня, в субботу, 20 мая. Начало встречи в 23.00 по времени Астаны.









Отмечается, что это уже третий финал Рыбакиной на турнирах серии WTA 1000. Все три матча за трофеи были в этом году: в Индиан-Уэллсе казахстанка победила Арину Соболенко, в Майами уступила Петре Квитовой.





Казахстанка стала третьей теннисисткой за более чем 50 лет, которая в одном сезоне дошла до финала на открытом чемпионате Австралии, а также на турнирах категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе, Майами и Риме. Ранее только у двух спортсменок было подобное достижение: у американки Моники Селеш в 1991 году и россиянки Марии Шараповой в 2012 году.



