Шестеро казахстанских боксёров получили стипендии для подготовки к Олимпиаде 2020 года

Астана. 30 января. Kazakhstan Today - С 1 января 2018 года вплоть до Олимпиады в Токио в 2020 году шестеро казахстанских боксёров в рамках программы "Олимпийская солидарность" будут получать ежемесячные стипендии - средства на подготовку к Олимпиаде, передает Kazakhstan Today.

"Олимпийская солидарность" - программа Международного олимпийского комитета, направленная на развитие олимпийского движения. Помимо финансовой поддержки - а всего стипендии к Токио получат 24 казахстанских атлета - программа предусматривает образовательные программы для тренеров и спортсменов, сообщили в Казахстанской федерации бокса.

"Очень приятно было узнать о том, что я включён в число самых перспективных боксёров будущей Олимпиады. Думаю, все мы употребим стипендию с наибольшей пользой - будем тренироваться, готовиться, чтобы подойти к Токио в наилучшей форме. У команды боксёров есть стратегия, тактика, и, конечно, наша цель - добыть как можно больше медалей на стартах четырёхлетия", - сказал трёхкратный чемпион Азии Василий Левит.

В число стипендиатов также вошли чемпион мира по боксу 2017 года Кайрат Ералиев, бронзовый призёр Рио Дарига Шакимова, призёры чемпионата мира и чемпионата Азии 2017 года Аблайхан Жусупов и Абильхан Аманкул и двукратная чемпионка мира Назым Кызайбай.

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