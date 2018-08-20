В Карагандинской области в честь 350-летия Бухара жырау организовали масштабные состязания по национальным видам спорта

Караганда. 20 августа. Kazakhstan Today - Масштабные спортивные состязания были организованы 18 августа в Карагандинской области в рамках празднования 350-летия великого мыслителя Бухара жырау Калкаманулы, передает Kazakhstan Today.

Участники соревновались в турнирах по национальным видам спорта: казакша куресу, асы ату, аударыспаку, кокпару, аламан-байге и топ-байге. Призами для победителей стали автомобили и квартира в Астане.

В турнире по казакша куресу участвовали борцы в весовых категориях от 60 до 90 килограммов, в аударыспаке - в абсолютной весовой категория более 80 килограммов. Главным призом за победу в казахской национальной борьбе в категории до 70 килограммов был легковой автомобиль "Toyota Camry 55". Он достался мастеру спорта международного класса по дзюдо, призеру многочисленных соревнований и участнику сборной Казахстана по дзюдо Абылайхану Шаратову из села Умиткер Бухаржырауского района. Второе место занял Казбек Кабдыгалиев, третье - Зангар Марат.

"Сегодня все соперники были достойными. Но меня, наверное, поддержал дух нашего предка Бухара жырау, поэтому я стал лучшим", - прокомментировал свою победу 23-летний Абылайхан Шаратов.

В весовой категории до 90 килограммов победителям в турнире по борьбе казакша курес стал Ерганат Молдагулов из поселка Ботакара Бухаржырауского района. Он также получил в подарок автомобиль "Toyota Camry". Второе место завоевал Аян Курманбай, третье место - Мейрамбек Жанабай.

В состязании аударыспак (борьба на лошадях), в абсолютной весовой категории более 80 килограммов победителем стал Жанболат Тайжанов из Нуринского района.

"Соревнования по национальным видам спорта организованы в честь 350-летнего юбилея Бухара жырау Калкаманулы. Самый большой интерес вызывают борьба казакша курес и скачки - топ- и аламан-байга. На участие в топ-байге заявки подали 20 человек, среди них есть представители России и Кыргызстана. Главный приз этих соревнований - однокомнатная квартира в Астане", - рассказал заместитель руководителя управления физической культуры и спорта Карагандинской области Рустам Кожабеков.

Первым к финишу в топ-байге пришел скакун, принадлежащий Мейирхану Булгынову (Алматинская область, Талгарский район). На втором месте - скакун Алинура Назарбаева (Алматы), на третьем - Талгата Зайнулина (Караганда).

По итогам состязаний в аламан-байге, из 27 лошадей самым быстрым был скакун Нурлыбека Мухамедиярова (Караганда). Его владелец получил в подарок ключи от внедорожника "Toyota Prado". Вторым к финишу пришел скакун Серика Тулкибаева (Карагандинская область, Бухаржырауский район), третьим - скакун Мейирхана Булгынова (Алматинская область, Талгарский район).





За второе место на скачках в качестве приза вручали квадроцикл, а за третье место - телевизоры.

"Мне очень нравится здесь, особенно увлекательно наблюдать за соревнованиями в асык ату и байге. Лошади такие красивые и сильные. А еще я впервые вживую увидел игру кокпар, оказывается, это очень интересно", - поделился 12-летний гость праздника Арман из Павлодара.

В кокпаре участвовали 4 команды из Карагандинской области. Лучшей была признана команда Абайского района, победителям вручили денежный приз в 500 000 тенге. На втором месте оказалась команда Бухаржырауского района, на третьем месте - команда из Шетского района.

В асык ату состязались 27 участников 2003 и 2005 года рождения. Здесь главным призом был сертификат на 100 000 тенге, который достался победителю - Айсултану Боранбаю из Шетского района. Второе место завоевал Нурсултан Какенов из Шетского района, третье - Адилхан Толегенов из Бухаржырауского района.

Все призы состязаний были предоставлены спонсорами, в качестве которых выступили владельцы крестьянских хозяйств и предприниматели Бухаржырауского района.

Напомним, в Карагандинской области 18 августа отметили 350-летний юбилей великого мыслителя Бухара жырау Калкаманулы. Народные гуляния прошли в специально установленном юрточном городке в 55 километрах от села Ботакара.

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