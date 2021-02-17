Президент прокомментировал новый закон о мирных собраниях

Нур-Султан. 16 февраля. Kazakhstan Today - Президент на совещании с руководящим составом Генеральной прокуратуры прокомментировал новый закон о мирных собраниях. Цитату из выступления главы государства на своей странице в Facebook опубликовал его пресс-секретарь Берик Уали, передает Kazakhstan Today.

С прошлого года в Казахстане действует принципиально новый закон о мирных собраниях, который установил уведомительный характер проведения митингов вместо разрешительного порядка, который действовал ранее. Кроме того, для участников мирных собраний, включая акции протеста, выделены места в центральных частях крупных городов. Это очень серьезный шаг в сторону демократизации нашего общества. И эту политику мы должны разъяснять не только в нашем обществе, но и за рубежом. Желающие митинговать обязаны придерживаться нового закона. Никто не отнимает у граждан их право на волеизъявление, выражение своего критического мнения в отношении властей. Это их конституционное право, и оно должно воплощаться в жизнь в строгом соответствии с законом", - написал Берик Уали.

Напомним, 15 февраля в ходе совещания с участием руководства Генпрокуратуры и прокуратур областей президент РК Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на криминогенной ситуации в стране, а также отметил важность соблюдения законности при обеспечении карантинных мер и защите интересов государства.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства