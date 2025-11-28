Аким Алматинской области объяснил новое назначение бывшей чиновницы после скандала с детдомом в Баганашыле

Фото: almobl_akimat

Рассказать друзьям

Конаев. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На брифинге службы центральных коммуникаций аким Алматинской области Марат Султангазиев рассказал о новом назначении Салтанат Беспаевой, которая была освобождена с должности руководителя управления образования области после скандала с переселением воспитанников детского дома в Баганашыле, передает корреспондент агентства.





Она несколько лет руководила управлением образования, уволилась, несколько месяце была без работы. У нас была вакансия на (место руководителя. - Прим. ред.) управления развития языков. Беспаева является филологом, именно казаховедом. Она подала заявку, прошла конкурс и устроилась на работу", - объяснил аким.





Также, по его словам, Ерик Абитов, занимавший должность главы управления внутренней политики, покинул службу и ушел работать в частые структуры. Вместе с ними поста лишился и заместитель акима области Болат Куренбеков.





21 июля общественный деятель Аружан Саин опубликовала видео принудительного переселения сирот из детского дома № 1. На кадрах было замечено большое количество сотрудников полиции, при этом они применяли силовые меры к воспитанникам детдома. Ролики с полицейскими, которые выкручивают руки подросткам, плачущими малышами и возмущенными правозащитниками вызвали широкий общественный резонанс.





Прошло уже три месяца с попытки переселения воспитанников, но результаты расследования по резонансному инциденту пока неизвестны





Агентство Kazakhstan Today дважды направляло запросы в МВД, в которых просило дать развернутый комментарий по поводу действий полицейских и их законности, а также рассказать, кто и какую ответственность понесет за поведение сотрудников полиции при выселении детей и кем был отдан соответствующий приказ полиции о принудительном выселении.





В частности, в ответ на повторный на запрос агентства в Министерстве внутренних дел сообщили , что "в настоящее время по указанному в запросе факту проводится служебное расследование, по результатам которого будет дана правовая оценка".





Стоит отметить, что еще весной этого года на фоне заявления властей, что воспитанников из Алматинского областного детского дома № 1, расположенного в Баганашыле в Алматы, планируют переселить в новый дом, который строится близ Конаева, разгорелся скандал.





Тогда в управлении образования Алматинской области заявили, что здание детского дома устарело и его капитальный ремонт нецелесообразен, поскольку потребует значительных финансовых вложений.





Сироты призывали власти оставить их в Алматы. Видеообращение детей опубликовано в социальных сетях.





Общественники выражали беспокойство, что лакомый кусок земли может попасть под коммерческую застройку. В некоторых СМИ даже называли предполагаемых застройщиков и заинтересованных в приобретении территории детского дома.





По данным активистов, причиной переселения может быть продажа этой земли под строительство элитного жилья, сообщает издание ZTB NEWS





Кроме того, жители города задавались вопросом, действительно ли здание детдома находится в таком плачевном состоянии и настолько ли оно непригодно для проживания.





Позже детский омбудсмен Динара Закиева сообщила , что дети, проживающие в областном детском доме № 1 в Баганашиле, все-таки останутся в этом же здании. Она пояснила, что воспитанники, уже обучающиеся в городе, продолжат учебу в привычной среде, а вновь принятые дети будут размещаться в Конаеве.





11 июля 2025 года в акимате Алматинской области сообщили , что переселение детей из детского дома № 1 в Конаев все-таки состоится. На основании постановления акима Алматинской области от 9 июля 2025 года № 207 и приказа управления образования от 10 июля 2025 года № 494-н начата работа по поэтапному переселению воспитанников в новый детский дом на 180 мест.





В первую очередь будут переселены 44 ребенка - учащиеся 1-4-х классов. Перевод старших воспитанников будет осуществлен поэтапно, с учетом обеспечения стабильного образовательного процесса и социальной адаптации", - пояснили в пресс-службе.





Всего, по данным ведомства, в учреждении воспитывается 171 ребенок, из них 125 - дети-сироты, 46 - дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. В штате работают 85 сотрудников, в том числе 42 педагогических работника.



