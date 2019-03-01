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АО "Казтелерадио" оштрафовали на 11,6 млн тенге за нарушение законодательства о защите конкуренции

08.01.2019, 12:12 9570
Астана. 8 января. Kazakhstan Today - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан провел расследование нарушений законодательства в области защиты конкуренции в отношении АО "Казтелерадио" в части злоупотребления доминирующим или монопольным положением, передает Kazakhstan Today.

В действиях общества выявлен факт нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции, выразившийся в применении разных цен либо разных условий к равнозначным соглашениям с субъектами рынка или потребителями без объективно оправданных на то причин на услуги по хранению телекоммуникационного оборудования", - говорится в сообщении на сайте ведомства.


Постановлением от 20 ноября 2018 года Специализированный межрайонный административный суд Алматы признал АО виновным в совершении правонарушения и подверг административному взысканию в виде административного штрафа в размере 11 618 205,36 тенге. Решение суда в настоящее время вступило в законную силу.

Кроме этого, в адрес "Казтелерадио" вынесено предписание о прекращении нарушений норм Предпринимательского кодекса Республики Казахстан и устранении их последствий.

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