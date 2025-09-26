"Битва дронов": в Таразе прошли зрелищные армейские соревнования

Фото: пресс-служба правительства

Сегодня президент назначил Ермека Кошербаева министром иностранных дел. Это возвращение в систему, где он начинал карьеру дипломата. Но важнее то, что всего за семь месяцев на посту заместителя премьер-министра он успел оставить заметный след. Сфера ответственности была широкой - от здравоохранения и соцполитики до образования и цифровизации.





Дипломат и управленец





Кошербаев окончил КазГУ имени Кирова (историк) и дипломатическую академию МИД СССР. Начинал в МИД Казахской ССР, работал в посольстве в Швейцарии.





Позднее занимал посты в администрации президента, возглавлял протокольную службу, был помощником премьера. Работал в "Фонде Назарбаева", "КазМунайГазе", ассоциации KazEnergy, СПК "Ертіс".





Был вице-министром сельского хозяйства и ответственным секретарем Минсельхоза, затем заместителем министра иностранных дел. В 2020 году назначен послом Казахстана в России. С июня 2023 по февраль 2025 года возглавлял Восточно-Казахстанскую область. Гибко сочетал дипломатию, госуправление и хозяйственные вопросы на местах.





Закон о защите медиков





Проблема нападений на медицинских работников стала одной из центральных в его работе. С 2019 года в стране зафиксировано более 170 фактов нападений на врачей и сотрудников скорой помощи.





Нападение на медицинского работника должно расцениваться так же, как нападение на сотрудника правоохранительных органов во время исполнения служебных обязанностей", - заявил Кошербаев в июле 2025 года.





В Уголовный кодекс введена статья 158-1. За угрозу - до двух лет ограничения свободы, за насилие - от двух до семи лет. В условиях ЧС - до десяти, при групповом нападении - до пятнадцати лет лишения свободы.





Реформа санитарного надзора





Серия массовых отравлений детей в школах и детсадах потребовала жестких мер.





Кошербаев выступил за усиление полномочий СЭС: "Мы должны создать систему, где безопасность детей будет абсолютным приоритетом".





Расширены надзорные функции, увеличено число внеплановых проверок. Объекты с детьми получили статус особого контроля. Проверки больше не анонсируются заранее. Перед летним сезоном лагеря обязаны получать санитарное заключение. Введена горячая линия.





Социальные расходы под контроль





На 1 августа 2025 года в Казахстане числилось 429 тыс. безработных. На пособия выделено 127 млрд тенге. Проверки выявили случаи фиктивных выплат.





Под руководством Кошербаева начата оптимизация: сокращение дублирующих программ, усиление адресности, контроль эффективности.





Каждый бюджетный тенге должен работать, а система не должна ограничиваться формальной отчётностью", - подчеркивал он.





Цифровизация образования и языковая политика





В школах и вузах стартовали пилоты с искусственным интеллектом. Системы помогают адаптировать обучение, прогнозировать успеваемость, автоматизировать часть административной работы педагогов.





Наша цель - создать условия для эффективной и безопасной интеграции этих решений в учебный процесс. Мы должны подготовить поколение, превосходящее нас - более образованное, технически подкованное и готовое к вызовам будущего", - говорил Кошербаев.





Он также отмечал: "Учиться новым технологиям никогда не поздно. Искусственный интеллект может стать доступным и полезным инструментом для людей любого возраста, способствуя их профессиональному росту и повышению квалификации".





Параллельно развивались языковые проекты: KazLLM, экранный диктор для людей с особыми потребностями, "Қазақ тілінің ұлттық сөздік қоры".





Международные вузы и региональная стратегия





Под руководством Кошербаева продолжилось открытие филиалов зарубежных университетов. Если раньше они концентрировались в Алматы и Астане, теперь акцент сделан на регионы.





В частности, в Туркестане открылся Woosong University Kazakhstan. Всего реализовано 40 стратегических партнёрств, из них 33 филиала иностранных вузов.





Полиглот и публичный стиль





В 2025 году Кошербаев привлек внимание на выпускном в Nazarbayev University. Он поздравил студентов на казахском, русском и английском, а затем неожиданно перешел на немецкий. К тому же, Кошербаев свободно владеет корейским языком.





Аудитория встретила это бурными аплодисментами. В соцсетях его назвали "полиглотом года".





Инспекции регионов





Летом вице-премьер посетил побережье Алаколя. На месте он увидел нехватку санитарных условий, слабую инфраструктуру и сервис. Осмотрел вокзал в Акши, поговорил с туристами.





Личные выезды в регионы подчеркнули его понимание актуальности и готовность реагировать на проблемы напрямую.





В целом, с февраля по сентябрь 2025 года, за время работы заместителем премьер-министра, ярко проявил себя в ряде чувствительных сфер - защите медиков, санитарной безопасности, социальной адресности, цифровизации образования и развитии высшей школы, заметно усилился контроль и активность в цифровые решениях и прямое взаимодействие с регионами.