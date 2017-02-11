Более 500 предложений поступило от казахстанцев в рабочую группу по вопросам перераспределения власти

Астана. 10 февраля. Kazakhstan Today - Сегодня в Акорде состоялось третье заседание рабочей группы по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти, образованной решением президента Республики Казахстан, передает корреспондент агентства.

На заседании были обсуждены промежуточные итоги всенародного обсуждения проекта закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан".

Гражданами Казахстана базовые положения проекта закона, вынесенного главой государства на всенародное обсуждение, в целом поддерживаются. При этом от граждан республики поступило более полутысячи предложений по вопросам усиления роли парламента, ответственности правительства и местных органов власти, деятельности правоохранительной и судебной систем, а также по вопросам прав собственности.

Проект закона будет доработан с учетом поступающих предложений и внесен на рассмотрение главы государства.

Напомним, в январе президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил с обращением по вопросам перераспределения полномочий между ветвями власти. Как сказал глава государства, суть предлагаемой реформы состоит в серьезном перераспределении властных полномочий, демократизации политической системы в целом. Для президента в новых условиях приоритетами станут стратегические функции, роль верховного арбитра в отношениях между ветвями власти. Глава государства сконцентрируется также на внешней политике, национальной безопасности и обороноспособности страны. При этом роль правительства и парламента значительно усилится.

Как уточнили в пресс-службе Акорды, предложения к проекту закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан", вынесенному главой государства на всенародное обсуждение, принимаются в период с 26 января 2017 года до 26 февраля 2017 года.

Предложения принимаются по адресу: 010000, город Астана, район Есиль, Укімет уйі, государственно-правовой отдел администрации президента Республики Казахстан, электронная почта - ap2017@akorda.kz.

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