Более 500 предложений поступило от казахстанцев в рабочую группу по вопросам перераспределения власти

Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
11 февраля 2017
  • 07
  • :
  • 47
Все области
-6º Туман
днем 0º    ночью -3º
17:00
.
Aнонс

Более 500 предложений поступило от казахстанцев в рабочую группу по вопросам перераспределения власти10.02.2017
Государство  12:12

Астана. 10 февраля. Kazakhstan Today - Сегодня в Акорде состоялось третье заседание рабочей группы по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти, образованной решением президента Республики Казахстан, передает корреспондент агентства.

На заседании были обсуждены промежуточные итоги всенародного обсуждения проекта закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан".

Гражданами Казахстана базовые положения проекта закона, вынесенного главой государства на всенародное обсуждение, в целом поддерживаются. При этом от граждан республики поступило более полутысячи предложений по вопросам усиления роли парламента, ответственности правительства и местных органов власти, деятельности правоохранительной и судебной систем, а также по вопросам прав собственности.

Проект закона будет доработан с учетом поступающих предложений и внесен на рассмотрение главы государства.

Напомним, в январе президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил с обращением по вопросам перераспределения полномочий между ветвями власти. Как сказал глава государства, суть предлагаемой реформы состоит в серьезном перераспределении властных полномочий, демократизации политической системы в целом. Для президента в новых условиях приоритетами станут стратегические функции, роль верховного арбитра в отношениях между ветвями власти. Глава государства сконцентрируется также на внешней политике, национальной безопасности и обороноспособности страны. При этом роль правительства и парламента значительно усилится.

Как уточнили в пресс-службе Акорды, предложения к проекту закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан", вынесенному главой государства на всенародное обсуждение, принимаются в период с 26 января 2017 года до 26 февраля 2017 года.

Предложения принимаются по адресу: 010000, город Астана, район Есиль, Укімет уйі, государственно-правовой отдел администрации президента Республики Казахстан, электронная почта - ap2017@akorda.kz.
Просмотров: 4665
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   государство
10.02.2017   17:26
Фото: www.zakon.kz
В Казахстане планируют снизить штрафы по 150 административным нарушениям
10.02.2017   12:12
Более 500 предложений поступило от казахстанцев в рабочую группу по вопросам перераспределения власти
10.02.2017   10:52
Фото: www.mv.org.ua
Минздрав Казахстана намерен выявить 100 наиболее острых проблем здравоохранения
10.02.2017   10:36
В Казахстане проходит приписка молодых людей к призывным участкам
09.02.2017   20:09
Фото: Matritca.kz
Ерлан Карин назначен председателем правления РТРК "Казахстан"
Читаемое
Видео
Фоторепортажи
﻿
Наши партнёры
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today
Яндекс.Метрика