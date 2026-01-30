Экономика, транспорт и горный кластер: аким Алматы отчитался президенту о развитии города

Рассказать друзьям

Алматы. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Алматы Дархан Сатыбалды отчитался перед президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым о социально-экономическом развитии города и ходе реализации ключевых градостроительных и инфраструктурных проектов, - Аким Алматы Дархан Сатыбалды отчитался перед президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым о социально-экономическом развитии города и ходе реализации ключевых градостроительных и инфраструктурных проектов, сообщает Акорда.





Как сообщил аким, за 2025 год краткосрочный экономический индикатор ускорился до 12,8%. В государственный бюджет поступило 6,6 трлн тенге налогов и обязательных платежей.





Президенту представили новые стратегические инициативы, направленные на полицентричное развитие города. В рамках этой концепции предусмотрено создание новых точек притяжения - современной IT-инфраструктуры, многофункциональных деловых комплексов, а также пространств для досуга и благоустроенных рекреационных зон.





Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о ходе формирования современного транспортного каркаса Алматы. Ключевым фактором роста мобильности населения и устойчивого развития городской среды станет развитие систем скоростного общественного транспорта.





По словам Дархана Сатыбалды, генеральный план Алматы предусматривает градостроительные решения, направленные на обеспечение свободной циркуляции воздуха, сдерживание чрезмерного уплотнения в верхней и центральной частях города, а также развитие зеленых зон с увеличением их площади втрое - до 3800 гектаров.





Касым-Жомарт Токаев также заслушал информацию о подготовке проекта Алматинского горного кластера. В настоящее время завершается разработка технико-экономического обоснования, предусматривающего объединение курортов "Шымбулак" и "Ой-Карагай" через базовую станцию "Медеу". Реализация проекта позволит увеличить количество канатных дорог с 16 до 62, протяженность горнолыжных трасс превысит 250 км, их пропускная способность будет доведена до 40 тысяч человек в сутки.





По итогам встречи президент дал поручения по дальнейшей диверсификации экономики Алматы, улучшению экологической ситуации, формированию устойчивого транспортного и туристического каркаса, а также повышению качества городской среды и уровня жизни населения.



