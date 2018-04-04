Алматы. 4 апреля. Kazakhstan Today - Фигуранты "дела журналистов", расследуемого полицией Алматы, имеют статус свидетелей и право на защиту, передает Kazakhstan Today.

"В настоящее время Департаментом внутренних дел в рамках уголовного дела, зарегистрированного в едином реестре досудебного расследования, продолжаются следственные действия в отношении ряда сотрудников редакций "Ratel" и "Forbes". По факту заявления осуществлен обыск в редакции "Ratel", по местам жительства фигурантов, а также в офисе редакции "Forbes" на рабочем месте лица, непосредственно проходящего по заявлению", - сообщили в пресс-службе ДВД Алматы.

По данным полиции, также проведены допросы фигурантов дела, которые после окончания следственных мероприятий Департаментом внутренних дел города Алматы не задерживались.

"Никакие аресты по данному делу не проводились. На сегодняшний день фигуранты дела имеют статус свидетелей, имеющих право на защиту", - подчеркивается в сообщении.

В ДВД Алматы также проинформировали, что все мероприятия проводятся в строгом соблюдении требований законодательства и прав граждан.

"В некоторых СМИ опубликована противоречивая информация о действиях сотрудников правоохранительных органов, в этой связи выражается просьба избегать перепубликации сведений из социальных сетей и перепроверять поступившую информацию в пресс-службе ДВД города Алматы", - заключили в полиции.

Напомним, ранее в департаменте внутренних дел Алматы сообщили о проведении досудебного расследования по фактам распространения заведомо ложной информации, повлекшим причинение крупного ущерба. Основанием к расследованию явилось заявление К., зарегистрированное в едином реестре досудебного расследования 30 марта 2018 года. В рамках расследования с санкции суда в офисах изданий Ratel и Forbes произведены обыски.

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