Генпрокуратура выявила нарушения законности в сфере пассажирских автобусных перевозок

Астана. 27 января. Kazakhstan Today - Генеральная прокуратура Казахстана выявила нарушения законности в сфере внутригородских пассажирских автобусных перевозок, передает Kazakhstan Today.

"Установлено, что в автотранспортной отрасли страны имеется ряд проблемных вопросов, в числе которых недостаточное правовое регулирование, отсутствие программного документа и единой практики применения налогового администрирования. Последствия указанных пробелов уже сказываются на субъектах предпринимательства, занятых в сфере автоперевозок по всей республике", - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

К примеру, в Усть-Каменогорске фискальный орган усмотрел неверное применение налогового режима автопредприятиями при осуществлении совместной деятельности. В целях защиты общественных интересов 18 января текущего года прокурор Усть-Каменогорска обратился в суд с заявлением об отмене налоговых уведомлений в адрес автоперевозчиков.

Другой не менее важной причиной складывающейся ситуации, по мнению прокуроров, стало отсутствие субсидий убытков автопарков со стороны местных исполнительных органов ввиду недостаточного финансирования.

"Генпрокуратурой по результатам анализа состояния законности при организации внутригородских пассажирских автобусных перевозок внесено представление об устранении нарушений законности, причин и условий, им способствующих, в адрес премьер-министра", - уточнили в ведомстве.

В акте реагирования Генпрокуратура предложила "принять комплексные меры по улучшению качества и доступности пассажирских автоперевозок, обеспечению прозрачности формирования тарифов, развитию транспортных услуг в условиях добросовестной конкуренции и социальной ответственности".

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